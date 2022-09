Havia de ser la reunió definitiva. Dijous passat a les sis de la tarda es trobaven per primera vegada Shakira i Piqué al despatx de Tamborero Agobados. El futbolista arribava puntual a la cita. Shakira ho feia gairebé mitja hora tard, escortada pel seu germà Tonino. La puntualitat no ha sigut mai la seva principal virtut. Les mamarazzis recordem perfectament la roda de premsa del 2010 quan la colombiana es va presentar com a imatge de la nova campanya de Freixenet. Hi va arribar una hora i mitja tard i els periodistes a punt vam estar de no cobrir la informació. Des d’aleshores vam aprendre que ella mai arriba a l’hora marcada. Coses de dives, imaginem.

I diem que havia de ser la reunió definitiva perquè els seus respectius advocats feia dues setmanes que es reunien dia sí, dia no per acabar de concretar l’acord per la custòdia dels fills de la parella. És l’únic punt a pactar entre ells. No tenen cap problema amb els diners, ni amb les empreses, ni amb les propietats. Res. En la custòdia dels seus fills és on no es posen acord. Shakira vol anar-se’n amb ells a Miami i afavorir al màxim les visites del futbolista.

Això a ella li sembla suficient. Gerard no vol ni sentir parlar de la possibilitat que els nens deixin la ciutat on han nascut, on tenen els seus amics, on tenen la seva família i on estan totalment arrelats. I no només per ells, sinó que Piqué vol exercir de pare. No accepta convertir-se en algú que no formi part de la vida de Milan i Sasha cada dia ni vol que hi hagi entre ells milers de quilòmetres de distància. Piqué ha sigut sempre un pare present i per molt que amb el nou acord pogués visitar-los sovint i passar les vacances amb ells, per al futbolista això no és suficient. Les custòdies compartides es van inventar per alguna cosa, precisament perquè cap dels progenitors quedés apartat de la criança, l’educació i el benestar dels infants. Quan feia una hora i mitja que estaven reunits, Gerard Piqué va abandonar el despatx de Ramón Tamborero. Ho feia sol, capbaix i amb cara de pocs amics. Com hem pogut confirmar les mamarazzis, la quantitat de clàusules que demana Shakira i les seves exigències van fer que el futbolista decidís aixecar-se de la taula i desaparèixer. No va voler escoltar-ne res més. Ni el seu advocat, ni l’advocada de Shakira, Pilar Mañé. Es va aixecar i se’n va anar. Pensava que l’acord era a prop, que tot se solucionaria, i es va trobar una sèrie d’annexos al conveni que li van fer perdre la paciència. Quan va sortir, no va respondre a les preguntes de la premsa.

Passades ja les nou de la nit era Shakira qui abandonava el despatx. Ho feia, novament, acompanyada del seu germà, Tonino. La vam veure somrient i saludant el grapat de curiosos que la gravaven amb els telèfons mòbils. Ella controla molt més aquestes situacions i la seva cara semblava molt més relaxada que la del futbolista. Malgrat tot, tampoc va voler parlar amb els periodistes que l'esperàvem allà. No van aconseguir firmar l’acord sobre la custòdia dels seus fills però. Això vol dir que arribaran a judici? Continua sent prioritari per a les dues parts que el futur dels seus fills no el decideixi un jutge. Ens asseguren fonts molt pròximes a la parella que ‘això no implica que hagin d’anar a judici, no tot està perdut’. Està previst que les negociacions continuïn aquesta setmana.

Malgrat la dificultat de la situació, Gerard Piqué continua vivint al màxim la seva relació amb Clara Chía. Us podem assegurar des d’aquestes pàgines que quan surten a esmorzar a prop de Kosmos, l’empresa del futbolista on també treballa Chía, ho fan ja passejant abraçats i sense deixar de somriure. Visca l’amor!