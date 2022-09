Hi ha qui somia a conèixer el seu cantant preferit. Molts hi fantasiegen, però, durant una situació així, l'eufòria et pot portar a situacions inesperades. Això és el que li ha passat a una jove que va anar a un concert d'Enrique Iglesias a Las Vegas.

Iglesias aixeca passions, això és evident, però la cosa va anar molt més enllà del que es podria esperar quan una seguidora va aconseguir que l'artista s'apropés on era ella a fer-se una foto. La fan encén la càmera del seu telèfon per immortalitzar un moment únic. Té el seu ídol al davant i ell li està fent un petó a la galta per fer la fotografia més tendra.

Llavors, la jove té un impuls: girar la cara amb per poder fer-li un petó als llavis al cantant. Iglesias, quan n'és conscient, fa un gest de rebuig i tracta d'apartar-se durant uns segons. Ell dirigeix els llavis de nou a les galtes quan ella intenta la seva comesa per segon cop. Llavors, ho assoleix. Iglesias li fa un petó de fins a cinc segons a la boca, imatge que ella no dubta a capturar amb el seu telèfon mòbil, que de nou pren el protagonisme de l'escena. Finalment, ell marxa corrent perquè havia d'arribar a la seva actuació i ella somriu. Al pocs metres, qui sembla un vigilant de seguretat es mira l'escena amb sorpresa, però acaba per no intervenir-hi.

L'artista s'ha pres la situació amb humor, i ha fet servir el vídeo per resumir el concert a les xarxes socials. I no només per això, sinó que l'ha servit per fer promoció dels seus concerts. Probablement el seu equip de comunicació podia imaginar-se la visibilitat que obtindria la publicació, que ha arribat al mig milió de "m'agrada", així que l'han aprofitat per promocionar entrades per al seu pròxim concert.

Si s'ha fet viral, en part, és pel desconcert d'alguns usuaris. L'actitud d'Iglesias no han agradat a tothom, ja que hi ha qui considera que gestos com petonejar-se amb una seguidora poden suposar "una falta de respecte" per a la seva dona, Anna Kournikova.