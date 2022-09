Fa set anys, el juliol del 2015, els mitjans de comunicació es feien ressò d’una notícia que va donar molt de què parlar: Risto Mejide estava sortint amb una «model» de 19 anys. El seu nom: Laura Escanes. Una jove desconeguda que, en aquell moment, va saltar a la fama i a dia d’avui és una de les ‘influencers’ amb més seguidors d’Espanya. Aquest diumenge 15 de setembre del 2022, després d’anys de festeig, un casament, una filla, un podcast i un restaurant fallit en comú, la parella ha anunciat oficialment la seva ruptura.

Es tracta d’una relació amb la que, al principi, «ningú creia»; però amb el pas del temps i les innombrables mostres d’amor a les xarxes socials van acabar convencent els seus seguidors. Els mateixos que ara no poden evitar preguntar-se què ha passat o per què la parella ha pres aquesta decisió.

Anunci planejat

En primer lloc, es pot destacar la manera en què han decidit anunciar la seva ruptura: el mateix dia, a la mateixa hora, cadascun d’ells ha publicat una imatge similar, en blanc i negre, amb un emotiu text de comiat. Un mètode totalment pactat i coordinat. A més, el mateix Mejide ha creat expectació sobre el tema, anunciant hores abans en una història d’Instagram que hi hauria un comunicat.

Es desconeix, per ara, quant temps fa que la parella ha pres la decisió de separar-se. Malgrat que la (ex)parella ha volgut transmetre un missatge conciliador, deixant clara la seva intenció de portar-se bé, és inevitable assenyalar que hi ha d’haver una raó «de pes» per prendre la decisió de trencar un matrimoni amb una filla petita en comú.

De fet, sorprèn especialment el fet que Laura i Risto hagin decidit comunicar la seva separació tan sols una setmana abans del tercer aniversari de la seva filla Roma (el 2 d’octubre), en lloc d’esperar una mica més. Aquest fet aviva les especulacions que, potser, algun membre de la parella podria haver estat descobert amb una altra persona i han volgut avançar-se als esdeveniments; o bé que cap dels dos estava disposat a fingir que tot continua com sempre durant la festa d’aniversari de la petita.

L’última vegada que Risto va ser vist davant les càmeres va ser entrant a una discoteca sense la companyia d'Escanes, només tres dies abans de l’anunci de la ruptura. A més, casualment, anava a la discoteca d’Iñigo Onieva, qui acaba de ser descobert sent infidel a la seva ara ja expromesa Tamara Falcó.

Indirectes en el seu podcast

També és rellevant el fet que Mejide i Escanes ja havien deixat entreveure la possibilitat d'una ruptura en un dels últims capítols del seu podcast ‘Cariño, ¿pero qué dices?’ de Podimo. En l’episodi, amb el tema dels comiats, Laura li diu a Risto: «Per què estàs donant per fet que ens separarem? No ho entenc», a la qual cosa ell respon: «Perquè tot el que comença ha d’acabar». «No creus que les coses poden durar eternament?», replica Escanes. «Mai», sentencia Mejide.

Aquesta taxativa afirmació per part del comunicador convida a pensar que, sense que hagi passat res més enllà, l’únic motiu pel qual podrien haver decidit separar-se és que ja no estan enamorats, o que almenys un dels membres del matrimoni ja no se sent d’aquesta manera.