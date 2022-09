Les ‘Mamarazzis’ d’EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Regió7, són unes expertes a relatar les notícies del cor. Tant que han pujat un esglaó i el podcast que emeten cada dimecres ara es publica a Acast, la companyia independent més gran del sector al món. A més, avui han tingut un repte més gran: ajuntar les peces dels ‘cuores’ dels famosos que s’han trencat a trossos en els últims dies, que no han sigut pocs. «No hi havia ni un rumor d’una possible ruptura», han confessat Lorena Vázquez i Laura Fa sobre les banyes que Iñigo Onieva va posar a Tamara Falcó, la qual va sortir a la llum amb molta traïdoria 48 hores després d’anunciar el seu compromís, i el divorci de Laura Escanes i Risto Mejide després de set anys de relació. Respecte a aquesta última separació, la ‘influencer’ ja busca pis a Madrid amb la clara intenció de girar full al més aviat possible. Però... I si ja l’ha girat?

Hi ha afirmacions que asseguren que Escanes ja té un nou amic especial i que és un ‘coach’ d’‘El Desafío’, programa d’Antena 3 en què la ‘influencer’ participa en la tercera temporada. Des que va saltar la notícia del divorci, diumenge a la tarda, a diferència de Risto, l’ex de Mejide no s’ha pronunciat en públic. Però Fa és una de les poques periodistes que ha pogut parlar amb ella. «Informacions falses», diu la ‘influencer’ Escanes no ha volgut parlar sobre la presumpta infidelitat. Però a les ‘Mamarazzis’ també els consta aquestes especulacions sobre la ‘influencer’: han concretat que la relació amb el preparador físic s’hauria forjat al juny i que ara és el seu «màxim suport» durant la separació. La famosa no ha desmentit aquestes declaracions. De fet, ni s’ha mullat. Això sí, parla d’«informacions falses» i recorda que enmig de la separació hi ha una altra persona molt important: la filla que tenen en comú, la Roma, de dos anys. El divorci d’aquestes dues ‘celebrities’ està fent parlar molt, i Laura Fa i Lorena Vázquez no han volgut ser menys. Han descrit el comunicat de la separació com a «ben romàntic i conciliador». «La Laura ho fa des de l’optimisme perquè és qui ha pres la iniciativa. En canvi, el Risto es mostra trist, ja que ell és el ‘deixat’», ha manifestat Fa, que s’ha aventurat a dir que un dels detonants de la ruptura ha sigut la diferència d’edat entre tots dos. Respecte a les declaracions que va fer el publicista al programa ‘Todo es Mentira’, en el qual va afirmar que se sentia identificat amb Tamara Falcó, Fa tampoc s’ha tallat. «És ell solet qui decideix comparar-se amb la marquesa de Griñón», ha manifestat, amb referència a les presumptes insinuacions d’infidelitat que va fer cap a la seva ja exparella. El capítol 4 del pòdcast no només tracta de les desventures amoroses dels famosos. Les ‘Mamarazzis’ també han comentat la nova relació d’Olga Merino, l’exdona d’Antonio David Flores. Fa no s’ha tallat i ha dit que «fa pinta de muntatge». A més, Kiko Rivera torna a ser protagonista del paper cuixé perquè ha parlat, una altra vegada, sobre la renúncia a l’herència del seu pare. Això sí, sempre que Isabel Pantoja cedeixi en una cosa molt important. Des d’aquest dimecres, el videopòdcast es publica des d’Acast, que va desembarcar a Espanya a la primavera del 2022 per continuar augmentant el seu abast en el podcàsting en llengua castellana. Creada el 2014, la plataforma digital allotja més de 66.000 pàdcasts, entre els quals es troben els dels mitjans de comunicació ‘BBC’ i ‘The Guardian’. ‘Mamarazzis’ s’emet cada dimecres en directe (14.30 hores) en els comptes d’Instagram i Facebook d’aquest diari. A més de veure’l i sentir-lo a Acast, també el trobaràs als principals agregadors: Ivoox, Spotify, Podimo i Apple Podcast.