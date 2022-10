Els mitjans de la premsa rosa comencen a lligar caps amb una història que es podria haver estat forjant durant el final de la relació entre Shakira i Gerard Piqué. Aquests relacionarien la cantant amb l'Hollywood Chris Evans.

El primer fet sospitós es remunta al dia en què es fa oficial la ruptura de la parella. Llavors, Shakira comença a seguir l'actor a Instagram. El següent moviment de la colombiana va ser visitar els Estats Units, on viu l'actor i on tot sembla indicar que l'artista es traslladarà en uns mesos.

Però què opina Evans de tot això? Ell està obert a una nova relació: "La resposta (sobre el seu futur amorós) seria que estic concentrat a trobar una parella, algú amb qui pugui viure", segons ha explicat recentment. També és conscient que Shakira el segueix a les xarxes. Així ho va reconèixer quan una periodista va demanar-li, tot assegurant que és "un gran fan seu".

Tot i això, davant la pregunta sobre si "mouria els malucs en algun dels seus videoclips", l'actor assegura que se sentiria avergonyit, ja que "ella és massa bona fent-ho".

Durant una altra entrevista, va tornar a pronunciar-se sobre els rumors que l'acosten a Shakira: "Shakira és espectacular. Però dir si sortiria amb ella davant de les càmeres, seria massa», va dir Evans. Per tant, l'actor no va amagar el seu interès per l'artista.

El polèmic follow, que una possible mudança que els portaria viure al mateix país, les declaracions d'Evans... Tot pistes que ens condueixen a que els propers mesos visquem una de les autèntiques bombes de l'any a nivell de crònica rosa.