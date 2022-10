Ha passat poc més d'una setmana des que Risto Mejide i Laura Escanes van anunciar la seva separació. En tan poc temps, la jove 'influencer' ja ha hagut de fer front a algunes informacions que apuntaven a una possible deslleialtat per part seva banda, amb un 'coach' que hauria conegut durant la seva participació en el programa 'El Desafío' (Antena 3). Escanes va desmentir les esmentades informacions a través d'un breu i tebi missatge. El presentador i la 'influencer' continuen compartint domicili, però ens asseguren que la tensió entre ells és una realitat. Tots dos són conscients de l'interès que desperta la seva ruptura. Malgrat tot, aquest cap de setmana han celebrat junts l'aniversari de la seva filla Roma, que és la seva màxima preocupació.

Presumpta relació extramatrimonial

Ara, el podcast Mamarazzis, del mateix grup editorial que Regió7, treu a la llum la presumpta relació extramatrimonial de la 'influencer' amb un conegut creador de contingut i 'youtuber'. Els inicis d'aquesta història es remunten al 17 de gener del 2022, al Palau de la Música de Barcelona. Gala dels premis ESLAND (esdeveniment que va reunir els millors 'streamers' i creadors de continguts del país), on la 'influencer' va acudir vestida amb una afavoridora granota de Ze García amb esquena descoberta. Allà, Laura Escanes, coincideix per fi amb Mr Jägger. Ja es coneixien, però només virtyalment. Fa més d'un any que comparteixen partides de Minecraft i 'coquetegen' a les xarxes.

Aquella nit, en la qual es veuen per primera vegada, la química es dispara i comencen a flirtejar i a sentir-se atrets mútuament. Unes setmanes més tard, la relació es fa més intensa i l'entorn de Laura comença a sospitar que entre ells hi ha alguna cosa més que una amistat.

🔥☄️💥🔥 — Laura Escanes (@LauraEscanes) 20 de febrero de 2022

Qui és Mr Jägger?

Míster Jagger es diu en realitat Alberto Redondo Jiménez, té 28 anys i viu a Madrid. Les seves xifres com a 'streamer' són d'escàndol i no deixen de créixer: 1,2 milions de subscriptors a Youtube, 611 mil seguidors a Instagram i més d'un milió a Twitch. És un noi ocurrent, d'humor surrealista i extravagant, i famós pels seus tutorials i paròdies a YouTube. Segons la seva biografia, li agrada la música heavy metal i és aficionat al cinema. El mes de juny passat va guanyar el seu combat de boxa contra David Bustamante, a la Velada del Año 2 que va organitzar el 'famós streamer' Ibai Llanos, i que va batre rècords d'audiència. Se sap molt poc de la vida privada i sentimental de Míster Jagger, però se l'ha relacionat recentment amb Amarna Miller, una coneguda creadora de contingut llicenciada en Belles Arts, activista pels drets de la dona, i exactriu porno de 31 anys. Tanmateix, cap dels dos ha confirmat oficialment el seu festeig.

Les informacions que recull 'Mamarazzis' asseguren que el presumpte flirteig d'Escanes i Mr Jägger hauria durat uns mesos, provocant més d'una desavinença en el matrimoni Mejide-Escanes. El podcast explica que la crisi de la parella hauria ocasionat que el seu famós podcast, 'Cariño, ¿pero qué dices?' (Podimo), estigués pendent d'un fil en més d'una ocasió, arribant a posposar, fins i tot, la, seva presentació.

L'afer va ser una cosa fugaç, però prou intens per erosionar la relació entre Risto i Laura, segons Mamarazzis. Va ser la proximitat de la 'influencer' amb Mr Jägger la causant final de l'abrupta separació del matrimoni? A falta de confirmació al respecte, les 'Mamarazzis' diuen que la parella ha sigut incapaç de superar aquest escull, tot i haver-ho intentat durant tot l'estiu. Prova d'això han sigut les fotografies i missatges que Laura ha anat pujant a les seves xarxes i que ara cobren més sentit que mai.

La separació ja és un fet i, tal com publica 'Semana', a Risto Mejide li haurien entrat les presses i ja estaria buscant parella en una famosa i exclusiva 'app' de cites per a famosos, 'Raya'. Segons explica la revista, que ha tingut accés al perfil que ha obert Mejide, aquest ja està per la feina de buscar substituta a Escanes.