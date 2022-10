L'actriu María León va ser detinguda dissabte 1 d'octubre a la matinada acusada d'agredir un agent de Policia Local de Sevilla. Ara, el seu advocat ha anunciat que León ha presentat una denúncia contra acusant els policies de detenció il·legal, lesions i un delicte contra la seva integritat moral.

Eren cap a les 5 de la matinada quan, segons l'atestat policial -difós pel ‘El programa de Ana Rosa’, el ‘Diario de Sevilla’ i ‘ABC’ - María León va dedicar diversos insults als agents que l'estaven detenint. Aquella nit, una patrulla policial que era a l’avinguda María Luisa de Sevilla es va creuar amb un ciclista que portava una copa de vidre a la mà i que va travessar en perpendicular el carrer. Després de veure els agents va intentar girar i fugir, però no va poder. A causa dels símptomes d’embriaguesa, els policies van decidir fer-li un control d’alcoholèmia.

Mentre esperaven els resultats i que arribés una segona patrulla, un grup de persones, entre els quals hi havia María León, es va apropar als agents per increpar-los. L’actriu també va treure el seu telèfon mòbil per gravar els fets.

Comunicamos que ha sido presentada denuncia por los hechos ocurridos el pasado 1 de octubre.@AbogadosSires @CarlaVall pic.twitter.com/CcuGE3CBlU — José A. Sires (@AbogadosSires) 10 de octubre de 2022

Un agent va demanar a un dels nois que s’apartés del furgó, cosa que va provocar que León l’insultés: «Ximple, tu què ets, el xèrif?». Això va fer que se li demanés la documentació i al no tenir-la va ser detinguda: «Va tornar a dir-li ximple i li va dir que no tenia el DNI», defensa el document difós.

Després de ser detinguda, un dels acompanyants es va posar davant el cotxe perquè no se’n pogués anar i un altre va alliberar León: «L’agent surt darrere d’ella perquè no escapés i a agafar-la; ella li clava un cop amb el puny, que li impacta a la galta dreta, perd l’equilibri i en caure clava una puntada de peu que li toca la cama esquerra, alhora que li cridava ‘filla de puta, ets una bruixa».

Ja de matí, l'actriu va participar en un judici ràpid on el jutjat va acordar la llibertat provisional de León, que seguirà investigada per un presumpte delicte d'agressió a l'autoritat. Fonts del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia van assegurar que la intèrpret es va acollir al dret a no declarar. I dos dies després, ella mateixa va decidir pronunciar-se sobre els fets, negant l'agressió: "Nego haver agredit ningú. No és la meva intenció posar en dubte la feina necessària que fan els cossos i forces de seguretat de l'estat al nostre país. Però sí que he de denunciar que he estat víctima d'un abús policial per part d'uns agents de la policia local de Sevilla", va explicar a través de les xarxes socials. Ara, ha fet un pas més i ha decidit denunciar els fets.