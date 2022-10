La nova relació amorosa que ha sorgit entre Gerard Piqué i Clara Chía ja no és cap secret. La parella ja no s'amaga i se'ls ha pogut veure recentment amb els fills del futbolista a la casa que Piqué té a Bolvir, a la Cerdanya.

Piqué i Shakira van fer construir el 2016 un habitatge a Bolvir per instaurar la seva segona residència en un lloc tranquil i acollidor del municipi cerdà i allunyar-se, d'aquesta manera, dels focus mediàtics de la capital catalana. Buscant fugir de la polèmica que ha generat la ruptura de la cantant i el futbolista, Piqué ha decidit passar uns dies a la casa que té a la Cerdanya, juntament amb Milan i Sasha, els fills que comparteix amb Shakira, i la seva nova xicota.

Les primeres imatges de la parella amb els fills de la cantant colombiana han estat filtrades pel xou televisiu americà 'El Gordo y la Flaca'. El programa ha publicat un seguit de fotografies en exclusiva on es veuen Milan i Sasha jugant amb la nova parella i la mascota de Piqué a la seva segona residència:

Según @ElGordoyLaFlaca estas son fotos de Pique con Clara y los hijos de Shakira en la casa de Cerdanya. 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/h0zKOu4gga — Idek (@LovelyYou42) 10 de octubre de 2022

La primera vegada, al Summerfest Cerdanya

Aquest no és el primer cop que la parella s'escapa a la Cerdanya per buscar privacitat. El futbolista i Clara Chía van assistir el 19 d'agost al concert de Dani Martín al Summerfest Cerdanya. Allà, acompanyats del pare i del germà de l’esportista i d’alguns amics, no van dubtar a mostrar que la seva relació és oficial amb petons i molts gestos de complicitat que van ser captats per les càmeres del públic assistent a l'esdeveniment.

Shakira, a punt de contraatacar

Lluny de seguir l'exemple de la seva exparella i agafar-se uns dies de vacances, Shakira es prepara per al llançament del seu nou single, Monotonia, que veurà la llum el pròxim 19 d'octubre. La publicació de la cançó anirà acompanyada del videoclip que la cantant colombiana va rodar a principis de setembre a Manresa, juntament amb Ozuna.

"Mai vaig dir res, però em feia mal. Jo sabia que això passaria" és el missatge que acompanya el clip que ha avançat l'exparella de Piqué a les xarxes socials. El contingut compartit revela que la nova cançó de l'artista, així com ja va fer amb Te Felicito, dirigeix un missatge punyent a la infidelitat del futbolista.