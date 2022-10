La reina Letizia ha sorprès aquest 12 d’octubre amb l’anunci que pateix un neuroma de Morton al peu esquerre, una malaltia crònica al metatars agreujada per l’ús de sabates estretes de taló alt, els típics ‘stilettos’ que formen part del seu ‘outfit’ habitual des que va deixar els coneguts com a ‘letizis’, també alts però amb plataforma.Aquest problema li va ser diagnosticat el juny passat, i s’uneix a un altre problema que ja pateix des de fa anys als peus: metatarsàlgia crònica.

El neuroma de Morton és molt més comú en les dones que en els homes, entre altres raons, per l’ús de sabates altes i estretes.

Tot i que aquest estiu passat la reina Letizia, que fa un mes va fer 50 anys, ha optat per ballarines i espardenyes de falca, per descansar dels talons, en la desfilada amb motiu del Dia de la Hispanitat Letizia ha lluït un espectacular vestit verd de llunes de Vogana i uns talons blancs de 10 centímetres.

Els metges de la Zarzuela han aconsellat a la Reina que limiti l’ús de calçat amb taló alt, però ella considera que l’ús de talons va lligat a la seva imatge pública i per ara no té pensat operar-se.

Què és el neuroma de Morton?

Segons la institució mèdica nord-americana Mayo Clinic, «el neuroma de Morton és una afecció dolorosa que afecta el metatars, més freqüentment al lloc entre el tercer i quart dit del peu. Es pot sentir com si tinguessis una pedra a la sabata o un plec al mitjó. Consisteix en l’engruiximent del teixit al voltant d’un dels nervis dels dits dels peus. És possible que tinguis picor, cremor o entumiment als dits afectats».

Les sabates de taló alt o massa ajustades estan vinculades al desenvolupament del neuroma de Morton. Moltes persones senten alleujament en començar a utilitzar sabates amb talons més baixos i amb una puntera més ampla. De vegades és necessari aplicar injeccions de corticoesteroides o fer una cirurgia.

També són factors de risc determinats esports. Participar en activitats atlètiques d’alt impacte com trotar o córrer pot sotmetre els teus peus a una lesió repetitiva. Els esports que es caracteritzen per l’ús de sabates ajustades, com l’esquí de neu i l’escalada de muntanyes, poden exercir pressió als dits. Un altre factor serien les deformitats del peu, ja que presenten més risc de desenvolupar neuroma de Morton.

Símptomes del neuroma de Morton

En general, no hi ha cap signe extern d’aquesta afecció, com un bony. En canvi, podries manifestar els següents símptomes: una sensació com si tinguessis un còdol a la sabata, un dolor a la part anterior del peu que pot irradiar-se cap als dits, formigueig o entumiment als dits.

Tractament del neuroma de Morton

En primer lloc, convé deixar d’abusar de les sabates altes i estretes (els dits no han d’estar pressionats). Es pot mitigar el dolor amb analgèsics i antiinflamatoris receptats pel metge, i també hi ha plantilles personalitzades dissenyades per un podòleg o plataformes en forma de ferradura que es col·loquen a la part davantera per estar més còmoda. De vegades van bé les infiltracions. Com a última instància es recorre a la cirurgia.