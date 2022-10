L'actor britànic Robbie Coltrane ha mort aquest divendres als 72 anys després d'una llarga malaltia. Coltrane era conegut per haver donat vida al gegant Hagrid en la famosa saga de Harry Potter. L'intèrpret era un dels personatges més coneguts d'aquesta saga, que es va estrenar als cinemes l'any 2001 i de la qual s'han fet vuit pel·lícules en total.

Coltrane va obtenir una nominació als premis de l'Acadèmia Britànica de Cinema (BAFTA) pel seu treball en la primera adaptació de les novel·les de l'autora britànica J. K. Rowling.

"Robbie probablement serà més ben recordat en les pròximes dècades com Hagrid... un paper que va portar alegria a nens i adults per igual, provocant un gran gruix d'admiradors cada setmana durant més de 20 anys", ha dit el seu agent en declaracions recollides per la BBC.

A més de donar vida al gegantesc professor Rubeus Hagrid en les vuit pel·lícules de la franquícia Harry Potter, Coltrane també va interpretar a Valentin Dmitrovich Zukovsky en dos films de la saga James Bond, GoldenEye i The World Is Not Enough.