Des de l’any 2000 cada 18 d’octubre se celebra el Dia Mundial de la Menopausa. Així es va acordar entre entre la Societat Internacional de la Menopausa (SIM) i l’Organització Mundial de la Salut (OMS) amb la idea de crear consciència sobre la necessitat de prestar atenció a la salut de la dona i prevenir les malalties més freqüents en aquesta etapa. I és que, segons l’OMS, en 25 anys hi haurà més de mil milions de dones amb 50 anys o més (el triple que el 1990).

A més d’aquest organisme internacional, ara Naomi Watts, una de les intèrprets més famoses de Hollywood, s’ha unit a la causa parlant obertament de la menopausa, criticant la indústria del cine per esquivar les dones de més de 40 i, fins i tot, traient la seva pròpia línia de salut i bellesa enfocada a aquest públic femení. Stripes es diu.

L’actriu britànica, que el mes passat va complir 54 anys, no només és la protagonista de l’última sèrie d’èxit de Netflix, ‘Vigilante’, sinó que també està triomfant a Instagram amb els seus vídeos en què fa pedagogia de la menopausa, el període en el qual es troba ella ara mateix i del qual, a diferència d’altres dones víctimes d’una cultura que encara s’avergonyeix de la naturalesa humana, se sent «molt orgullosa».

L’estrella que va debutar en el cine amb ‘Mulholland Drive’ (2001) i que es va unir a Juan Antonio Bayona en ‘L’impossible’ (2012) s’ha sincerat recentment en un ‘post’ sobre la seva menopausa precoç, ja que li va arribar abans de complir els 40 anys (una cosa que només afecta 1 de cada 100 dones). «¿T’espanta la paraula ‘menopausa’?», així comença el seu escrit. «¿I això per què? No és més que una fase natural de la vida, a més d’una cosa que afectarà directament la meitat de la població i indirectament l’altra», continua. «Crec que és hora que les dones que estan en aquesta fase de la vida o en aquest grup d’edat estiguin ben representades. Hem estat desateses en els mitjans, les històries i el màrqueting durant massa temps [...]. Conquerim l’estigma i abordem el secret i la vergonya que hem sentit i ajudem a crear una base més saludable per a les generacions futures. Envellir és un privilegi i un moment perquè ens sentim orgulloses de les nostres experiències acumulades, per sentir-nos empoderades...».

Tabú pesat

La mare dels adolescents Sasha (15) i Kai (13), junt amb el seu marit, el també actor Liev Schreiber, ha emprès, des de fa un temps, una lluita particular per posar fi a aquest tabú. La intèrpret creu que ja ha arribat l’hora d’erradicar tots aquests estigmes relacionats amb el final del cicle reproductiu, una cosa que Watts ha explicat que va afectar la seva pròpia mare.

«La meva mare sempre em parlava del sentiment d’invisibilitat que tenia quan va deixar de ser fèrtil. I això no està bé: les dones continuem aquí, som capaços de continuar destacant. En darrer terme, volem que les dones se sentin propietàries del seu temps, de les seves vides, i que ho rebin amb entusiasme i orgull», ha assenyalat l’actriu en una entrevista recent amb la revista ‘Us Weekly’.

El masclisme de Hollywood

En la mateixa xerrada tampoc ha tingut objeccions a l’hora de criticar Hollywood i la manera en què ha tractat històricament les actrius.

Quan Naomi Watts va aconseguir el seu paper decisiu en ‘Mulholland Drive’, de David Lynch, tenia 33 anys, era ja ‘gairebé una àvia’ als ulls de Hollywood. «Em van dir: ‘Serà millor que facis moltes coses, perquè tot acaba als 40, quan et tornes infollable’. [sic] ¿Com?, ¿què significa això exactament? Després ho vaig pensar i em vaig dir: ‘Oh, és clar. Quan ja no ets reproductiva, quan aquests òrgans ja no funcionen, i ja no ets sexi. Això em va enfadar moltíssim».

Vint-i-un anys després, dues nominacions a l’Oscar i dotzenes de premis, Watts ha demostrat que s’equivocaven els que pensaven que «s’acaba als 40». I ella està decidida a lluitar contra els estigmes que pateixen les dones per una cosa tan natural com l’envelliment.

En la mateixa línia, l’actriu (i cofundadora d’ONA Beauty) també acaba de treure una marca de benestar per a la menopausa, Stripes, que casualment comença a rodar aquest 18 d’octubre, just a temps per al Dia Mundial de la Menopausa. A saber, cremes i sèrums facials, olis corporals, gels i hidrants íntims, i suplements vitamínics.