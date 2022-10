El jutjat penal número 1 de Barcelona ha condemnat l'exdona del productor televisiu Josep Maria Mainat, Angela Dobrowolski, a dos anys i mig de presó per cobrar 4.100 euros en xecs bancaris falsificats a nom d'ell l'agost del 2020. La magistrada l'ha condemnada també a 1.800 euros de multa pels delictes de falsedat en document mercantil, usurpació d'identitat i estafa. Mainat va recuperar els diners i no acusava la seva exdona. Dobrowolski té dos altres judicis pendents per intentar matar Mainat mentre patia una baixada de sucre el juny del 2020 i per trencar l'ordre d'allunyament que li va imposar el jutjat arran d'aquest cas.

Segons la sentència, Dobrowolski va agafar un talonari de xecs bancaris del seu exmarit del domicili que havien compartit. Del seu puny i lletra va simular que Mainat entregava 1.200 euros a la seva cunyada, germana de l'acusada, amb data 6 d'agost del 2020 i amb la falsa signatura del productor televisiu. L'endemà va anar a una oficina bancària i es va fer passar per la seva germana per poder cobrar el xec, mostrant el DNI d'aquesta i falsificant la seva signatura. Tres dies després, el 10 d'agost, va fer el mateix amb un altre xec de 2.900 euros, que va cobrar el 13 d'agost a la mateixa oficina i davant del mateix treballador. L'exdona de Mainat va oferir durant el judici una versió exculpatòria nova, i va assegurar que en aquella època vivia al pis amb més gent que podrien haver tingut accés als xecs bancaris. Així, va admetre que els havia omplert ella, però era fruit d'un pacte verbal amb Mainat, segons el qual ell ajudaria la seva germana amb la paga i senyal d'un pis i així Dobrowolski acceptaria el període de vacances que Mainat volgués passar amb els fills en comú de la parella separada. Va negar que ella cobrés els xecs i va dir que potser ho hauria fet algun dels ocupants de la casa en aquella època o treballadors de la família. Dobrowolski tampoc es va reconèixer en les imatges de les càmeres de seguretat del banc, i Mainat, que inicialment sí que ho va fer, va tenir dubtes durant el judici, ja que la dona que apareixia a les imatges portava ulleres de sol, mascareta i perruca. L'exmembre de la Trinca també va negar que hagués autoritzat la seva exdona o excunyada a cobrar aquests diners. Els Mossos que van declarar van descartar que fos la cunyada de Mainat la que hagués cobrat els xecs perquè estava ingressada en una unitat hospitalària psiquiàtrica i van determinar que la manera de caminar de Dobrowolski i la dona de les imatges era gairebé idèntica. També els pèrits cal·lígrafs van concloure que la lletra dels xecs era de l'acusada.