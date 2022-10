El raper Morad ha estat detingut a l'Hospitalet de Llobregat aquest dimecres en relació als desordres públics que hi va haver la setmana passada als Blocs Florida del municipi, segons ha avançat 'El caso' i ha pogut confirmar l'ACN de fonts properes al cas. De moment, els Mossos d'Esquadra només indiquen que hi ha hagut una detenció d'un home a l'Hospitalet amb relació a aquests fets. En el marc d'aquells aldarulls es van cremar dos cotxes i dos contenidors i, segons la policia, es van llançar objectes contra agents. Mossos i Guàrdia Urbana de l'Hospitalet van obrir una investigació conjunta per esclarir els fets.