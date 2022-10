La mare de Shakira, Nidia Ripoll, ha confessat com se sent després de la separació de la cantant amb el futbolista Gerard Piqué. La progenitora ha parlat amb la revista Chance després de l'ingrés hospitalari del seu marit fa uns dies. La mare de Shakira confessa que Piqué el va visitar l’altre dia. «Sí. Continuem sent família».

Nidia Ripoll sobre Piqué: "Seguimos siendo familia" https://t.co/pmq2mGYs6h — CHANCE (@CHANCE_es) 30 de octubre de 2022 No hi ha dubte que Nidia té molt d'afecte al futbolista malgrat que la seva filla i ell hagin tingut una separació ben dolorosa per a tots dos, però també polèmica per l’aparició d’un nou amor en la vida de Piqué. En aquests moments el que més li preocupa a la mare de l’artista és que el seu marit es recuperi i, per això, no ha deixat de visitar-lo ni un sol dia.