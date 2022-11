El cantant de K-pop i actor Lee Jihan va ser una de les víctimes de la tràgica estampida en les celebracions d'Halloween de Seül, a Corea del Sud, el dissabte passat. Lee Jihan, que tenia 24 anys, estava entre les 154 persones que van morir en l'incident que va produir-se a Itaewon, un districte amb molta vida nocturna a la ciutat capital.

Lee Jihan va saltar a la fama en participar en la segona temporada de la popular sèrie de concurs de cant “Produce 101”, on 101 concursants competeixen per l'oportunitat d'unir-se a un grup de K-pop d'11 membres. Després d'aparèixer en "Produce 101", Lee Jihan també va aparèixer en la popular sèrie dramàtica coreana “Today Was Another Nam Hyun Day”.