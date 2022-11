Corinna Larsen, l’examiga entranyable del rei Joan Carles I, publicarà un pòdcast d’uns set capítols que es podrà escoltar a totes les plataformes a partir del 7 de novembre, que coincidirà amb el recurs que l’emèrit ha posat a la demanda per assetjaments el 2021 de l’empresària.

Corinna va assegurar que el CNI l’havia estat seguint l’any 2012 i va sol·licitar que el monarca no pogués comunicar-se amb ella, difamar-la o acostar-se a menys de 150 metres, a més d’una compensació per danys i perjudicis.

En aquest pòdcast revelarà la seva relació amorosa amb el Rei Joan Carles I. Beatriz Miranda ha explicat a ‘Y ahora Sonsoles’ que, a més, hi explicarà intimitats de la relació, tot i que no s’espera que reveli cap document que destapi més presumptes delictes per part de l’emèrit.

El primer capítol es titularà ‘La meva caseta’, referint-se al lloc on es quedava quan vivia a El Pardo.

Corinna Larsen (Frankfurt, 1964) forma part de la vida pública espanyola des de l’abril del 2012, quan el cèlebre accident de Botswana la va situar amb Joan Carles de safari per l’Àfrica, però llavors ja feia vuit anys que ella era un personatge molt actiu de la vida privada del rei emèrit. El joancarlisme tenia en aquells moments bona salut i el que el monarca fes amb la seva vida privada no era matèria publicable, ni tan sols comentable.

No obstant, arran de les revelacions que l’aristòcrata alemanya ha anat fent a la premsa i als jutjats des del 2014, quan va trencar definitivament amb el monarca, l’opinió pública ha aconseguit fer-se una idea de les aventures mai explicades del Borbó en l’última dècada i mitja.