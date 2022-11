El nom de Corinna Larsen, l’exentranyable amiga del rei emèrit, provoca el rebuig fulminant de Juan Figueroa Sayn-Wittgenstein-Sayn, net de la comtessa i espia Aline Griffith i fill de la princesa Theresia zu Sayn-Wittgenstein, tieta, al seu torn, de Casimir, exmarit de Corinna.

Juan Figueroa, dedicat en cos i ànima al manteniment de la finca de 4.000 hectàrees de la família Romanones a Càceres, cria curosament a l’aire lliure milers d’ovelles que proporcionen l’exquisida llet amb què elabora els formatges casar Pascualete que adora la reina Letizia.

Letizia, en aquest cas, comparteix gust amb el seu sogre, Joan Carles I, un altre admirador d’aquests formatges de Trujillo, l’elaboració dels quals va impulsar amb entusiasme Aline Griffith, l’espia de la CIA que va arribar a Espanya durant la Segona Guerra Mundial, es va casar amb Luis de Figueroa i Pérez de Guzmán el Bueno, comte de Romanones, i es va convertir en la millor ambaixadora d’Extremadura al món.

«Nosaltres no tenim res a veure amb aquesta senyora», es regira enèrgic Juan Figueroa per concloure, una vegada per sempre, qualsevol possibilitat de continuar parlant de la intricada i glamurosa trajectòria vital de Corinna Larsen, que es va casar en segones núpcies el 2000 amb l’aristòcrata alemany Casimir, integrant d’una de les sagues dinàstiques més antigues d’Europa. Cinc anys després, i després del naixement del seu únic fill en comú, Alexander, el matrimoni es va divorciar.

Va ser, de fet, el príncep Alexander, exsogre de Corinna i cap de la casa, qui va desvincular, el 2017, mitjançant un comunicat, la seva exnora, que continuava utilitzant el cognom aristocràtic, de la família.

Casimir és el tercer fill del príncep Alexander i de la comtessa Gabriella. Cap dels dos va assistir al casament del seu fill amb Corinna, celebrat a Londres l’any 2000.

Tampoc la princesa Theresia, germana d’Alexander i mare de Juan Figueroa, primogènit de Luis Figueroa Griffith.

Corinna es va presentar el 2015 amb un joc de collar i arracades espectaculars. Les gemmes que lluïa havien estat precisament de la comtessa de Romanones i s’havien subhastat tres anys abans al Sotheby’s de Ginebra. Allà un comprador desconegut les va adquirir –es diu que per un valor aproximat de 257.000 euros– i des d’aleshores se’ls havia perdut la pista fins que Corinna les va lluir en una festa al Palau d’Hivern de Sant Petersburg, Rússia.

La mateixa Aline Griffith va assegurar dos anys abans de morir, el 2017, que estava «encantada» que l’examiga del rei emèrit lluís aquestes joies que la comtessa s’havia posat en una festa de Dior el 2005. Abans d’arribar a les seves mans van pertànyer al maharajà Ajit Sing.

Juan Figueroa viu aliè als tripijocs de negocis i embolics d’alt ‘standing’ de Corinna a la finca Pascualete, un paratge natural pel qual va passar la gent més important del moment invitada per la comtessa de Romanones, que va posar aquest racó al mapa internacional. Polítics, ambaixadors, estrelles de Hollywood i Espanya, aristòcrates i intel·lectuals se n’anaven sempre del palauet familiar amb l’obsequi d’un dels saborosos formatges que aleshores la família comprava als pastors de la zona.

«Tenim 1.600 caps d’ovelles merines per a la venda de carn i llana i 3.500 lacons per a la producció de llet», explica Juan Figueroa mentre recorre la finca que pertany a la seva família, per la via dels comtes de Torre Arias, des del 1232 i que va redescobrir el 1947 la nord-americana Griffith. «Va estar de visita a aquestes terres amb un historiador i es va enamorar del paratge que ningú de la família havia visitat en els 150 anys anteriors», rememora el seu net. «Ni tan sols el meu avi coneixia aquesta devesa», afegeix mentre observa amb orgull el palauet, escenari de tantes festes de l’alta societat que ara lloga a grups d’estrangers, sobretot americans.