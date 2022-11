L'actriu nord-americana Jennifer Anniston ha revelat en una entrevista amb la revista Allure que va intentar ser mare i es va sotmetre sense èxit a tractaments de fertilitat durant una època molt dura de la seva vida, mentre rebia crítiques per suposadament prioritzar la seva carrera per davant de tenir descendència.

"Anys i anys d'especulacions... Va ser realment dur. Estava sotmetent-me a tractaments de fertilització in vitro, prenent tes xinesos, fent de tot. Ho estava donant tot per aconseguir-ho. I hauria pagat el que fos si algú m'hagués dit: 'Congela els teus òvuls. Fes-te un favor'. Simplement no ho vaig pensar. Així que aquí estic avui. El vaixell ha partit", diu l'actriu.

La protagonista de la sèrie "Friends" (1994-2004), tot i això, assegura que té "zero remordiments" per no haver estat mare i fins i tot sent "una mica d'alleujament" en no haver de pensar en la possibilitat de quedar-se embarassada.

Aniston assenyala que va ser molt dolorós enfrontar-se alhora a la "narrativa" esgrimida pels tabloides que "era egoista" i que només li importava la seva carrera per especular sobre la seva vida personal, davant del que postil·la: "Que Déu perdoni la dona que té èxit i no té un fill”.

I recorda aquelles especulacions que es van propagar després de la seva ruptura amb Brad Pitt: "I la raó per la qual em va deixar el meu marit i vam acabar el nostre matrimoni, era perquè no li donava un fill [deia la premsa]. Completament mentida. No tinc res que amagar en aquest sentit”.

Ara que se sent feliç amb si mateixa, als 53 anys, Aniston ubica el seu pitjor moment quan ella s'apropava als 40.

L'actriu revela també que ha fet les paus amb la seva mare, amb qui va tenir una relació complicada, fruit d'un esforç personal per resoldre assumptes que arrossegava des de la seva infància i que van influir en la seva visió de les relacions.