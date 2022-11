Aquest dijous, la cantant Ruth Lorenzo fa 40 anys. I per celebrar l’efemèride, va muntar aquest dimecres a la nit un concert al Teatre Eslava de Madrid per presentar al públic el seu últim treball, ‘Crisálida’, un disc de 10 temes que va gravar durant el confinament, un cant a la llibertat després d’un procés catàrtic en què va trencar amb tot, del seu mànager a la seva parella.

«Si alguna cosa tenim els artistes és que som amos del nostre art, el que creem ho hem creat nosaltres», va assegurar el setembre passat en un vídeo que va penjar a les xarxes socials per anunciar el concert. El disc, inèdit per «diferències contractuals» amb la seva discogràfica, suposava la tornada als escenaris de la cantant després de més de tres anys sense estrenar música. Dràstic canvi de look I després d’aquell temps, la posada en escena de l’artista va ser de traca: es va tallar els cabells durant el concert, uns 30 centímetres. Un acte que ha deixat muts tots els seus fans i que ha fet just abans de començar a cantar: «Soy fuerza y libertad». Els seus seguidors tenen molt clar que la cantant ha volgut rebel·lar-se amb aquest acte cridaner perquè «la seva discogràfica no li deixa treure disc», així que «ha volgut rebel·lar-se i ser lliure». RUTH LORENZO CORTÁNDOSE EL PELO EN DIRECTO 😱



Hoy cumple 40 y ha querido cortar con su pasado y empezar una nueva era ✨



Su discográfica no le deja sacar su disco y ha querido rebelarse y ser libre 🖤 pic.twitter.com/a0u7eGl8aq — Sowick (Xmassy version🎄🎅🏻🎁🦌⛄️) (@Sowick1329) 9 de noviembre de 2022