Denise Richards i el seu marit, Aaron Phypers, han estat tirotejats durant un accident de trànsit a Los Angeles. La parella està bé, però tot va passar quan un conductor es va enfadar amb ells per una plaça d'aparcament. Llavors, el conductor que tenien al darrere es va posar davant seu i els va disparar al cotxe mentre els cridava i insultava.

Cap dels dos va resultat ferit, però tots dos es van posar molt nerviosos i l'actriu "va plorar histèricament" segons ella mateixa, que es dirigia al rodatge de la seva propera pel·lícula.

No han volgut fer més declaracions sobre l'esdeveniment, però algú de producció va trucar a la policia perquè hi actués, encara que no se sap si la policia ha intentat buscar l'assaltant o han optat per arxivar el cas.

Després del rodatge, l'actriu va ser escortada per un policia que no estava de servei per garantir-ne la seguretat. No hi havia ningú al pàrquing i tot apunta que el conductor colèric no prendrà més represàlies sobre això. L'aparició d'armes de foc en enfrontaments de trànsit són molt comuns als Estats Units.