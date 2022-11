Tal com avança en exclusiva la revista Lecturas, Sara Carbonero ha hagut de ser operada d’urgència dilluns passat, 21 de novembre, a la Clínica Universitària de Navarra. Pel que sembla, la periodista es va sotmetre a una revisió i l’equip mèdic va decidir que l’ingrés havia de ser urgent. Els seus fills es van quedar amb la seva germana Irene i la seva mare, juntament amb la seva inseparable amiga Isabel Jiménez, no s’han separat d'ella ni un sol moment.

Una sotragada que es produeix tres anys després que hagués de ser intervinguda d’un càncer d’ovari i mentre que el seu exmarit, Iker Casillas és a Qatar, ja que pertany a la delegació de RTVE desplaçada fins on s’està celebrant el Mundial. L’exfutbolista va estar advertit en tot moment del que estava passant i es va plantejar renunciar a la seva feina per quedar-se amb els seus fills –tal com explica l’esmentada revista–, però finalment i per donar normalitat a la situació, va declinar la proposta.

Va ser el 2019 quan la periodista s’enfrontava a un dels pitjors moments de la seva vida quan havia de ser operada d’urgència després que li detectessin un tumor a l’ovari... una sotragada en el seu estat de salut que es produïa després de l’infart que va patir el seu encara marit, Iker Casillas, mesos abans.