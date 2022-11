L'artista Miki Núñez vestirà roba de segona mà en els seus concerts per promoure la moda circular. El cantant ha arribat a un acord amb l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) per col·laborar en la difusió dels valors del Pacte per la Moda Circular, una iniciativa entre institucions i empreses de la cadena de valor tèxtil de Catalunya per facilitar projectes col·laboratius i millorar la competitivitat del sector. Tot i que els principis de la col·laboració amb Núñez s'aniran concretant en les properes setmanes, l'artista ha avançat que ell i la seva banda vestiran roba reciclada en la propera gira. Cada persona genera 22 kg de residus tèxtils cada any, 20 dels quals acaben a l'abocador o incineradora i la resta es recull selectivament.

El cantant i presentador d'Eufòria va assistir aquest diumenge a l'acte central de la 14a Setmana Europea de Prevenció de Residus (EWWR), a Barcelona, i va explicar que la feina el fa consumir més roba de la que li agradaria, però que amb aquesta iniciativa podrà ser més "coherent" amb ell mateix, segons recull l'ARC en un comunicat. L'Agència de Residus de Catalunya anima a pensar una "segona vida" per a la roba.