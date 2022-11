Després de la cancel·lació de la venda d’entrades per veure Taylor Swift, els legisladors nord-americans s’han presentat aquest dimarts a la Comissió Federal de Comerç (FTC, per les seves sigles en anglès) perquè aquesta apliqui una llei del 2016 contra els ‘bots’ per revendre entrades.

A principis de novembre, Ticketmaster va haver de cancel·lar la venda de les entadas per al ‘The Eras Tour’, ja que va rebre un total de 3.500 milions de sol·licituds d’entrades de fans, bots i revenedors van desbordar el lloc web. Així mateix, l’entitat va culpar el 'software' dels problemes amb la venda d’entrades.

Els legisladors Richard Blumenthal i Marsha Blackburn, el principal demòcrata i republicà del plafó de seguretat de dades del Comitè de Comerç del Senat, que van treballar, en una llei del 2016 que prohibeix als revenedors d’entrades utilitzar ‘software’ per comprar-les, van pressionar l’agència sobre què havia fet, si és que havia fet alguna cosa, per fer complir la llei.

«Ticketmaster/LiveNation va assenyalar els bots ‘online’ com la raó per la qual els fans no podien aconseguir entrades per al concert de Taylor Swift, cosa que va fer que el venedor d’entrades tanqués la venda al públic en general», van escriure en una carta a la FTC, citant altres casos de consumidors que tenien problemes per comprar entrades ‘online’.

«Tot i que els bots poden no ser l’única raó d’aquests problemes, que el Congrés està avaluant, la lluita contra els bots és un pas important per reduir els costos dels consumidors en el sector de la venda d’entrades ‘online’», van escriure els senadors. Un portaveu de la FTC va confirmar que havia rebut la carta, però no va fer cap comentari.

Swift, guanyadora del premi a l’artista de l’any en la recent edició dels American Music Awards, va afirmar que havia sigut «insuportable» veure com els fans lluitaven per aconseguir entrades per a la seva gira, després que se li hagués assegurat que Ticketmaster podria gestionar la gran demanda.

A la carta, els legisladors preguntaven per què l’agència no havia emprès més d’una acció d’aplicació de la llei i preguntaven si hi havia altres accions d’aplicació en projecte.