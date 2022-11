Rosalía va ser l’artista espanyola amb més reproduccions a escala mundial a Spotify el 2022, segons les estimacions de la plataforma global. Bad Bunny va tornar a ser l’artista més escoltat del món, un registre encara més meritori si es té en compte que ho aconsegueix per tercer any consecutiu, i s’imposa a altres pesos pesants de la indústria global, com Taylor Swift, segona, i el canadenc Drake, que va ser tercer.

El ‘top 10’ el van completar, per aquest ordre, el també canadenc The Weeknd, la ‘boy band’ sud-coreana BTS, els britànics Ed Sheeran i Harry Styles, el canadenc Justin Bieber i els rapers nord-americans Kanye West i Eminem. Spotify Wrapped 2021: Les claus per conèixer les cançons que més has escoltat aquest any Només una dona va aconseguir colar-se entre els músics de més èxit a Spotify, que ha revelat que per darrere de Swift, tot i que sense especificar la seva posició al rànquing general, figuren com les artistes femenines amb més reproduccions Doja Cat, Dua Lipa, Billie Eilish, Ariana Grande, Rihanna, Karol G, Olivia Rodrigo, Adele i Lana del Rey. ‘As it was’, la cançó del 2022 Quant a les cançons, ‘As it was’, de Harry Styles, es va convertir en la favorita del planeta amb els seus 1.500 milions de reproduccions, seguida de ‘Heat waves’, de Glass Animals, i ‘STAY’, de The Kid Laroi i Justin Bieber, que va ser tercera malgrat ser un tema veterà que es va treure l’estiu del 2021. Bad Bunny torna a aparèixer en aquesta llista d’èxits gràcies a tres dels temes del seu últim disc, ‘Un verano sin ti’ (2022): ‘Me porto bonito’, el quart més reproduït; ‘Tití me preguntó’, cinquè, i ‘Ojitos lindos’, junt amb Bomba Estéreo, que va ser novè. Cal assenyalar que entre els més escoltats es va colar un altre tema en espanyol, ‘Bzrp music sessions, vol. 52’, la col·laboració de l’argentí Bizarrap i el raper canari Quevedo, que va ser setè després d’haver-se mantingut en el número 1 mundial durant set setmanes. Completen aquest ‘top 10’ de cançons ‘Cold heart – PNAU Remix’, d’Elton John i Dua Lipa, que va ser sisena, i ‘Running up that hill (A deal with God)’, de Kate Bush, dècima gràcies a l’empenta de la seva inserció en l’última temporada de la sèrie de televisió ‘Stranger things’. De manera lògica, els discos amb més bona acollida van ser els fets per molts d’aquests artistes: en primer lloc, ‘Un verano sin ti’, de Bad Bunny, seguit de ‘Harry’s house’, de Harry Styles, i de ‘SOUR’, d’Olivia Rodrigo. També ‘=’, d’Ed Sheeran, que va ser quart; ‘Planet her (Deluxe)’, de Doja Cat; ‘Future nostalgia’, de Dua Lipa; ‘Midnights’, de Taylor Swift; ‘YHLQMDLG’, de Bad Bunny; ‘Justice’, de Justin Bieber, i, finalment, ‘Dawn FM’, de The Weeknd. Èxits d’Espanya Bad Bunny va ser igualment l’artista amb més reproduccions a Espanya, per davant del seu compatriota Rauw Alejandro i del raper canari Quevedo, que va ser el més escoltat de l’estiu gràcies al ‘hit’, junt amb Bizarrap, ‘Bzrp music sessions, vol. 52’. Van completar els primers llocs Anuel AA, Duki, Myke Towers, Mora, Rosalía i Feid. De nou una llista plena de noms masculins a excepció de la ‘Motomami’. A més d’ella, altres artistes femenines de gran èxit a Spotify Espanya van ser, per aquest ordre: Aitana, Karol G, Shakira, Taylor Swift, Ana Mena, María Becerra, Nicki Nicole, Bad Gyal i Becky G. Quant a cançons, el tema de Quevedo i Bizarrap, més conegut com a ‘Quédate’, va ser el que més reproduccions va acumular. Altres temes que van triomfar en aquest país van ser la citada ‘Tití me preguntó’, que va ser segona; ‘La bachata’, de Miguel Turizo, tercera; ‘Me porto bonito’, quarta, i ‘Bzrp music sessions, vol. 48’, de Bizarrap, amb el raper Tiago PZK, cinquena. Fins a la desena posició, els van seguir ‘Cayó la noche [Remix]’, de La Pantera, Cruz Cafuné, Abhir Hathi, Bejo, EL IMA i Quevedo; ‘Desesperados’, de Rauw Alejandro i Chencho Corleone; ‘Despechá’, de Rosalía; ‘Ojitos lindos’, de Bad Bunny i Bomba Estéreo, i ‘Tarot’, de Bad Bunny i Jhayco.