Ha mort als 78 anys l'exdiputat de Convergència i Unió Jaume Camps i Rovira, segons ha pogut confirmar l'ACN. Nascut a Barcelona el 9 de novembre del 1944, es va llicenciar en dret per la Universitat de Barcelona i es va diplomar en estudis tributaris i financers. L'activisme polític el va dur a formar part del Sindicat Democràtic d'Estudiants. El 1975 es va afiliar a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), formació a la qual va representar a l'Assemblea de Catalunya i al Consell de Forces Polítiques de Catalunya. També va ser vicepresident de l'Associació per a les Nacions Unides a Espanya. Va formar part del Parlament com a diputat de Convergència i Unió durant set legislatures, del 1980 al 2005.

L'any 2004 va renunciar a l'escó i va ser proposat per CiU com a membre del Consell Consultiu de la Generalitat. L'any 2012 va declarar com a investigat en el marc del cas Millet per un suposat pagament de la constructora Ferrovial. Dos anys més tard el jutge va arxivar el cas amb l'argument que en cas que hi hagués hagut delicte ja havia prescrit.