L’actriu nord-americana Kirstie Alley ha mort aquest dilluns als 71 anys després de no superar un càncer recentment diagnosticat, segons ha informat la família.

«A tots els nostres amics, de tot el món: Ens entristeix informar-vos que la nostra increïble, ferotge i afectuosa mare ha mort després d’una batalla contra el càncer, descobert recentment», detalla un comunicat difós pels fills de l’actriu a les xarxes socials. «Estava envoltada de la família més pròxima i va lluitar amb gran fortalesa, i ens deixa amb certesa de la seva interminable alegria de viure i les aventures que li esperen. Tan emblemàtica com a la pantalla, va ser fins i tot una millor mare i àvia», han afirmat els familiars.

Alley, guanyadora d’un Globus d’Or i un Emmy pel seu paper a ‘Cheers’, va guanyar un segon Emmy el 1994 pel seu paper de Sally Goodson en ‘La madre de David’. Així mateix, l’actriu també és coneguda per la seva interpretació a ‘Mira quién habla’. A més, entre els seus papers a moltes altres pel·lícules i sèries al llarg dels anys figuren ‘Star Trek II: La còlera de Khan’ i ‘Dancing with the stars’.