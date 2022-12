Les revistes del cor tenen una setmana tonta i poca cosa expliquen, conscients que la meitat del país està ‘out’ pel pont-aqüeducte de desembre. I l’altra meitat està noquejada per l’eliminació de la Roja al Mundial de Qatar. Tanmateix, qui diu que aquest dimecres és en terra de ningú? Ni parlar-ne, és dia d’un nou episodi del videopodcast de les ‘Mamarazzis’. Laura Fa i Lorena Vázquez han tret punta a la informació del ‘cuore’, per molt fluixa que sigui. És més, les periodistes s’han encarregat de treure punta a tota la llista d’infidelitats que hi ha que en el panorama famosil. I molt afilada, com no pot ser de cap altra manera. Tot i que encara la tindran més dijous vinent, 15 de desembre, en el cara a cara que tindran amb els lectors d’‘EL PERIÓDICO’ a la Casa Seat.

Les periodistes ja van dir la setmana passada que el ‘culebró’ entre Alba Carrillo i Jorge Pérez acabava de començar i no anaven mal desencaminades: Hi va haver molt més que petons entre els dos col·laboradors de Mediaset i en els últims dies s’ha sabut que una altra persona de Telecinco els va deixar casa seva perquè donessin pas a una «nit de sexe i passió», tal com ho ha definit Vázquez. «No ens queda cap detall per saber», ha fet broma Vázquez.

No va anar a treballar per un atac d’ansietat

L’enrenou mediàtic originat ha fet efecte a qui el va crear. Alba Carrillo és víctima dels seus propis escàndols i aquest dimarts no es va presentar al plató de ‘Fiesta’, on col·labora, perquè estava «superada per la situació», va explicar Emma García. Les ‘Mamarazzis’ han concretat més: va tenir un episodi d’ansietat i va anar a l’hospital. «La seva mare ha dit que ha tingut una forta caiguda anímica», han afegit Vázquez i Fa.

Jessica Bueno, nova etapa entre llàgrimes

Una altra infidelitat molt diferent, tot i que igual de dolorosa, és la que ha patit la model Jessica Bueno. Després de nou anys de relació i dos fills en comú amb el futbolista Jota Peleteiro, aquest li va posar les banyes durant l’estiu amb una dona anomenada Míriam Cruz. El matrimoni va firmar el divorci el 2 de desembre i la revista ‘¡Hola!’ ha enxampat Bueno plorant.

«Va ser un enamorament immediat», expliquen les nostres periodistes del ‘cuore’ sobre l’afer i a més han donat un altre detall rellevant: «Quan a l’estiu es veia Jota i Jessica feliços, el jugador ja li ficava les banyes». La model no ho va veure venir, però les ‘Mamarazzis’ sí: «Quan vegis un futbolista venir... corre ràpid i sense mirar enrere», han afirmat Vázquez i Fa amb relació a la reputació que precedeix els jugadors. L’experiència és un grau, i la de Lorena Vázquez i Laura Fa cobrint la premsa del ‘cuore’ és un grau. Això sí, han fet un apunt. «Si els vols per a una o diverses nits d’animació, llavors són perfectes», han fet broma.

Omar Sánchez viu a costa d’Anabel Pantoja

A la revista ‘Lecturas’, Omar Sánchez, ex d’Anabel Pantoja, presenta la seva nòvia Marina i afirma que «mai havia sentit un amor tan fort». El tema és que ho diu just quan la seva ex passa per un calvari després de la mort del seu pare. A més, el que en principi era una exclusiva per presentar la seva nova parella, és en realitat una entrevista plena de dards per a Anabel.

«És un despropòsit d’Omar, és de ser paparra», ha comentat Vázquez, sobre el petroli que extreu l’home (no sabem quina professió té, disculpeu) de la seva exdona, i això que ha passat un any des que van partir peres. «És de ser mediocre. A més, fa unes comparacions molt desagradables», ha puntualitzat Fa, que té clar el que vol Omar: «Li ha agradat això de la premsa rosa. Són diners fàcils i més còmodes que ser professor de surf».

L’episodi 14 de la segona temporada de ‘Mamarazzis’ ha donat més de si. Que Victòria Frederica se’n vagi a viure al Palau de la Zarzuela després de discutir amb la seva mare, la infanta Elena, no ha passat desapercebut per a les periodistes. «A veure què diu Letizia de tenir-la per allà rondant», ha comentat en to jocós Fa. «Cobra una pasta en els ‘photocall’ i se’n va a viure amb la reina Sofia?», s’ha preguntat Vázquez, que ha recordat que en els saraus als quals acudeix es nega a respondre a les preguntes dels periodistes.

Les periodistes també han parlat sobre la «naturalitat» de Laura Escanes i Álvaro de Luna malgrat viure «una relació molt intensa», la nova solteria de Sonsoles Ónega, i l’optimisme i la força amb què la ‘influencer’ Elena Huelva afronta un contratemps en la seva batalla contra el càncer.

'Mamarazzis' s'emet cada dimecres en directe (14.30 hores) als comptes d'Instagram i Facebook d'aquest diari.