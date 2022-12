Aquesta setmana, diferents mitjans de comunicació asseguraven que la parella formada per Gerard Piqué i Clara Chía feia aigües. Alguns fins i tot parlaven de ruptura i afirmaven que el futbolista continuava enamorat de Shakira, la seva exparella i mare dels seus dos fills. La notícia no es pot allunyar més de la realitat. Les Mamarazzis de El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, asseguren que Gerard Piqué i Clara Chía continuen junts, feliços i enamorats. Ni ruptura ni crisi a la vista, de moment. És més, a punt ja de celebrar el seu primer aniversari junts, han decidit posar terra pel mig i gaudir d’aquest pont amb un viatge romàntic. El destí? Una coneguda capital europea.

Aquest dijous al matí, Piqué i la seva noia es van deixar veure a l’aeroport de Barcelona com una parella més, agafats de la mà per la terminal i molt somrients, aliens absolutament a tots els rumors que corren aquests dies sobre la seva relació. Tots dos van agafar un vol de línia regular i, a jutjar per l’equipatge que portaven, es tracta d’un viatge exprés per aprofitar el pont de la Constitució.

Crisi desmentida

L’entorn de la parella, a més, desmenteix la suposada crisi i els seus amics es pregunten el perquè d’aquests rumors sense cap fonament. Clara Chía continua treballant a Kosmos, l’empresa de Gerard Piqué, i intenta passar tot el seu temps lliure amb ell, quan el futbolista no està amb els seus fills. De fet, la noia passa diversos dies a la setmana al pis del carrer de Muntaner, on Gerard ha fixat la seva residència. Aquesta setmana també van gaudir junts d’una passió que comparteixen, la cuina japonesa. La parella va estar sopant dilluns passat al conegut restaurant Koya Izakaya, del centre de la ciutat comtal. A les seves sortides, intenten passar desapercebuts, però no sempre ho aconsegueixen.

Gerard Piqué i Clara Chía es van conèixer a mitjans de novembre de l’any passat i, després d’algunes cites com a amics, ella va ser contractada a Kosmos el mes de febrer. A mitjans de març, el futbolista es va separar de Shakira, després d’una intensa i profunda crisi que arrossegaven des de feia mesos.

Pis de solter

Piqué va abandonar el domicili familiar, a Esplugues de Llobregat, i va tornar al seu antic, i luxós, pis de solter. Oficialment, aquell moment va marcar l’inici de la relació sentimental entre Chía i Piqué, tot i que alguns asseguren que el seu idil·li va començar uns mesos abans. L’entorn de Shakira continua assegurant que quan l’exjugador blaugrana se’n va anar de casa aquell 17 de març del 2022 se’n va anar, de manera consensuada per tots dos, per iniciar un període de reflexió de la parella. La cantant colombiana no imaginava que la seva llavors parella marxava de casa per no tornar i que aquella separació, temporal per a l’artista, seria definitiva i posaria punt final a la seva relació.

Shakira, a menys d’un mes de la seva mudança definitiva a Miami, encara intenta recompondre’s de la seva ruptura i ha volgut deixar clar, a través d’un comunicat, que no té parella ni «cap il·lusió més» que la de dedicar-se completament als seus fills. Amb l’acord de separació ratificat, ja no hi ha res que lligui l’artista al nostre país i no veu el moment de marxar junt amb Milan i Sasha i la resta de la seva família.