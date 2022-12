La princesa Elionor i la infanta Sofia són les protagonistes aquest any de la felicitació nadalenca de la Família Reial espanyola, en què totes dues apareixen abraçades davant un decorat tardoral sense la presència dels reis.

Com ja va passar fa dos anys, Felip i Letizia han cedit tot el protagonisme a les seves filles en la felicitació que la Casa Reial divulga per les vigílies de Nadal per felicitar les festes i l’any nou.

A la Zarzuela

En la fotografia que el palau de la Zarzuela ha penjat aquest dilluns a la seva pàgina web, es veu la princesa d’Astúries i la seva germana de mig cos, somrients i amb els braços entrellaçats davant un fons de fulles de diversos colors típic de la tardor.

Com és habitual, la Casa Reial no ha informat de quan es va fer la fotografia ni el lloc. La foto s’acompanya amb una targeta de felicitació dels reis i les seves filles amb el missatge «Bon Nadal i bon Any Nou 2023», en castellà i en anglès.

«Molt afectuosament i amb els nostres millors desitjos», afegeix el missatge, que es completa amb la firma de tots quatre.

Vacances nadalenques

L’hereva al tron va començar divendres passat les seves vacances nadalenques a l’internat de Gal·les (Regne Unit) on estudia batxillerat.

Com és tradició, a més de la felicitació de Felip, Letizia i les seves filles, la Casa Reial ha difós la dels reis Joan Carles i Sofia, amb una imatge del quadre ‘Naixement de Crist’, una obra de Patrimoni Nacional que s’exhibeix al Palau dels Àustria, al monestir de San Lorenzo del Escorial.

«Bones pasqües i bon Any Nou 2023», és el missatge dels reis emèrits acompanyat de les seves firmes.

Joan Carles I s’ha mantingut en la felicitació nadalenca de la Família Reial, de la qual continua sent membre, des que va marxar a viure a Abu Dhabi (Emirats Àrabs Units) l’agost del 2020 per la investigació dels seus negocis ocults a l’estranger, que la Fiscalia del Tribunal Suprem va arxivar el mes de març passat.