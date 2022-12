Amb el Mundial de Qatar, les xarxes socials s'omplen de missatges de suport als diferents equips. A Twitter, entre els milions de missatges que s'hi han fet d'ençà que va començar la competició, en destaca un de Shakira. La cantant va pronunciar-se sobre les seves preferències futbolístiques, convertint-se en viral al moment i arribant a aconseguir 1 milió i mig de "m'agrades".

Shakira va trencar el silenci sobre el seu posicionament amb una piulada aquest dissabte 10 de desembre. La cantant va escriure ("This time for Africa" // "És l'hora d'Àfrica") en al·lusió a la històrica actuació del Marroc a la Copa del Món aprofitant la coincidència amb el títol d'una de les seves cançons més reconegudes Waka Waka (This time for Africa), que va esdevenir el tema principal del Mundial de Sudàfrica del 2010. Anecdòticament, cal destacar que Shakira i la seva exparella Piqué es van conèixer amb motiu del rodatge de la cançó que va convertir-se en l'himne de la competició.

El tuit anava dirigit al triomf de la selecció del Marroc contra Portugal als quarts de final del Mundial de Qatar 2022 (1-0). I Shakira no va dubtar a felicitar-los per l'èxit aconseguit. La victòria de la selecció marroquina suposa una fita al futbol mundial ja que és la primera vegada que una selecció africana arriba a la penúltima ronda d'una Copa del Món.