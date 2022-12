María Escario està passant un mal moment de salut. La periodista i actual defensora de l’audiència d’RTVE ha anunciat aquest dimecres que pateix càncer de mama en un tuit publicat en el seu compte oficial de Twitter.

«És el moment de fer una pausa, confiar al màxim en la ciència i concentrar tota la meva energia en la curació», diu la periodista, que fa dècades que està lligada a la televisió pública. Soc una més amb càncer de mama i vaig a totes contra ell», ha assegurat la comunicadora en aquest tuit, en el qual també ha afegit l’etiqueta #PrevenirEsCurar.

Llicenciada en Periodisme per la Universitat Complutense de Madrid, María Escario (Madrid, 1959) és una professional de llarga experiència a RTVE des que s'hi va incorporar el 1985. La major part de la seva carrera professional l'ha desenvolupat a Informativos, bé com a presentadora dels Telenotícies del Cap de Setmana o com a presentadora d'Esports de totes les edicions del Telediario.

També va formar part de la redacció de programes esportius, on va participar en la cobertura de set Jocs Olímpics i desenes d'esdeveniments esportius internacionals: mundials de Futbol, Gimnàstica, Natació, Bàsquet, Esquí Alpí, 6 finals de Champions League, Tour de França i 4 finals de Copa Davis. A més, juntament amb Pedro Erquicia va participar en la creació de nous formats televisius, com el primer informatiu matinal 'Buenos Días' o el primer magazín informatiu de cap de setmana, '48 Horas'. Del 2014 al 2018 va ser responsable de l'espai 'Enfoque', emès al TD-2, Canal 24 Horas i Teledeporte, una mirada diferent a l'esport i els seus protagonistes. El 2018 va ser nomenada directora de Comunicació de RTVE, càrrec que ha ocupat fins al maig del 2021.

A més, també ha rebut guardons com el Premi Ondas 2013, Premi Zapping 2009, tots dos com a millor presentadora. La Medalla de Plata al Mèrit Esportiu del Consell Superior d'Esports, el Premi Juan Manuel Gozalo concedit pel Comitè Olímpic Espanyol, Premi Juan José Castillo de El Mundo Deportivo, els premis Joan Ramón Mainat del FesTVal de Vitòria i FEDEPE, tots en reconeixement a la seva trajectòria professional o el Premi Lilly Álvarez concedit per l'Institut de la Dona i el CSD pel seu treball per visibilitzar les dones esportistes, entre d'altres.