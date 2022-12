Un dels protagonistes d’aquesta temporada de ‘Pesadilla en la cocina’ s’ha vist embolicat en un assumpte tèrbol. La Policia Nacional i Local de Puertollano van detenir aquest dissabte José María Laguna, hoteler que va aparèixer en l’última entrega del programa de La Sexta, per un suposat delicte de violència de gènere contra la seva exdona, segons informa diversos mitjans com Lanza Digital i Tobelloso Hoy.

Segons la informació de la Policia a què han accedit els esmentats mitjans, la intervenció dels cossos de seguretat es va produir quan la dona es va tancar en un bany quan l’empresari va presentar-se al domicili on viu amb els seus tres fills i va començar a colpejar la porta amb violència per intentar entrar-hi. Atemorida per la situació, ella va trucar a la policia i diversos agents es van personar a l'habitatge per emportar-se detingut l’hoteler.

Hores després, ja el dia de Nadal, l’hoteler va passar a disposició judicial. Després de celebrar-se un judici ràpid, segons informen els esmentats mitjans, el jutge li va imposar una ordre d’allunyament i la imposició de no poder veure els seus fills durant 30 dies.

En declaracions al portal La comarca de Puertollano, José María va qualificar com a «excessiva» l’actuació policial: «Van arribar cinc cotxes patrulla amb deu policies i em van tractar violentament, un metge va haver de revisar-me les mans».

Cal assenyalar que la detenció de Laguna es va produir tan sols dos dies després que s’emetés l’entrega de ‘Pesadilla en la cocina’ que va protagonitzar, una de les més «dures» de les vuit temporades del format, segons va assegurar Alberto Chicote al seu compte de Twitter.

Dijous 22 de desembre, Chicote Alberto Chicote es va traslladar fins a Puertollano (Ciudad Real) per acudir a rescatar ‘Leña y Carbón’ i acabar donant un cop de mà per tirar endavant un altre local del mateix propietari, ‘El Calamar’. A l'episodi, ‘Leña y Carbón’ és, en principi, el nou repte a què s’enfronta Alberto Chicote. Un restaurant especialitzat en carn a la brasa que preocupa el seu propietari, Chema, amo també de cinc locals de restauració més. Un conglomerat del qual ‘Leña y Carbón’ és el pulmó, i és el que millor funciona però que, en canvi, en els últims temps ha vist una caiguda en la seva facturació.

Després de conèixer la delicada situació econòmica a què s’enfronta l’amo, Chicote fa un gir inesperat i decideix canviar el restaurant ‘Leña y Carbón’ per un altre del grup, ‘El Calamar’, el que pitjor funciona dels cinc que posseeix Chema. L’objectiu de Chicote serà que ‘Leña y Carbón’ mantingui una certa independència i no hagi de ser el suport de la resta de locals.