Les separacions amoroses sempre són dures. És indiferent que es tracti d’un adeu pactat o que siguis tu qui pren la decisió de trencar: el dolor és agut i fort. Però, com diu la dita, el temps ho cura tot. I un exemple d’això és Almudena Cid. L’exgimnasta es va separar a finals de l’any passat del presentador Christian Gálvez després d’11 anys de matrimoni i no ho va portar gens bé. «Pensava que m’estava passant per primera vegada perquè és un dolor nou, però el sentiment de soledat i abandonament ja l’havia viscut en l’àmbit esportiu», va confessar al maig .

Soledat

Llavors va afegir que tenia necessitat d’enamorar-se de si mateixa. «Necessito entrar als raconets meus on no havia estat. Estic centrada a escoltar-me i a entendre que he de sostenir la soledat, perquè em toca sostenir-la. Són molts anys convivint amb algú i m’he plantejat estar un temps sola, sense res, sense contacte físic. He de saber estar amb mi».

I a jutjar per les imatges que ha penjat al seu Instagram aquest diumenge, primer dia de l’any, ho ha aconseguit. El vídeo-resum del seu any comença amb una imatge en la qual apareix, dies després de fer-se pública la ruptura, amb els ulls vermells de tant plorar. Després surten imatges seves carregant caixes de mudança i en una habitació del seu nou pis, amb totes les caixes per obrir i col·locar. Un parell d’imatges després surt una altra foto seva, plorant, abraçada a un coixí.

Però poc a poc comença a somriure i surt a les imatges amb familiars i amics, donant a entendre que el seu dol i tristesa s’han acabat i que ha superat el dolor amb aquestes persones, amb qui somriu.