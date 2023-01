La jove ‘influencer’ Elena Huelva, que lluitava contra un sarcoma d’Ewing, ha mort aquest dimarts al matí als 20 anys. La seva família ha donat la notícia a les xarxes socials: «L’Elena us balla i us mira des de la seva estrella». La ‘influencer’ s’havia convertit en inspiració per a milers de persones a través de les seves publicacions, on comentava el seu dia a dia lluitant contra el càncer, que li van diagnosticar ja fa quatre anys.

Aquest dimarts al matí s’esperava el pitjor després d’una foto a Instagram penjat unes hores abans. S'hi podia llegir: «Us estimo...».

El sarcoma d'Ewing és el segon tumor ossi més freqüent a l'edat pediàtrica. "És un tipus de càncer infantil als ossos, que també ataca zones toves", explicava la pròpia Elena en una entrevista el mes de març passat. A ella se li va detectar a la pelvis. Després de mesos de mal a la cama, els metges li deien que tenia ciàtica, fins que va anar a un traumatòleg que va decidir fer-li unes proves. Va ser en aquell moment quan va rebre la notícia

Des d'aquell mateix any, el 2019, va començar a relatar el seu dia a dia a les xarxes socials, on ha arribat als centenars de milers de seguidors (té més de 800.000 només a Instagram), viralitzant el seu lema: 'Les meves ganes guanyen'. Després de sotmetre's a tractaments de quimioteràpia i radioteràpia des del mateix moment del diagnòstic, després d'una mica més d'un any, es va curar. Però al cap dels mesos va recaure amb metàstasi als pulmons, fet molt comú en aquesta malaltia. Després de provar diversos tractaments de quimioteràpia per veure si algun funcionava, el setembre del 2021 en van trobar un que sí que va donar resultat.

Tal com ella mateixa explicava al seu perfil d'Instagram, aquell any va poder “fer moltes coses”. "Fins i tot vaig escriure la meva història, convertint-la en un llibre", afirmava Huelva, en referència a 'Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente' (Penguin Random House), títol on explicava la seva experiència personal amb la malaltia.

Tot i això, un any després, a l'estiu del 2022, li van comunicar que el tractament havia deixat de funcionar. "La malaltia havia crescut en un altre lloc a més dels pulmons", explicava a les xarxes socials. Aquell mateix dia va començar de nou la quimioteràpia.

El 4 de desembre passat, la jove va publicar un vídeo on informava del seu empitjorament. "Les coses no estan anant bé. M'han trobat més malaltia a la tràquea, que és molt perillós. Com sabeu, és per on respirem, i no cal que digui gaire gran cosa més", expressava. El vídeo va tardar tot just uns minuts a fer-se viral. Poques setmanes després, el càncer s'ha endut definitivament Huelva.