Immersa en diferents projectes amb uns beneficis que destina a la Fundació Aless Lequio contra el càncer, Ana Obregón ha llançat un missatge després de la mort de la jove ‘influencer’ sevillana Elena Huelva, de 20 anys. «Cada any moren 300 persones de càncer a Espanya, es necessita visibilitat i diners, una cosa que el Govern no aporta», incideix la presentadora, que durant els últims dies també s’ha bolcat en la jove influent Elena Huelva, que va morir dimarts després d'arrossegar un sarcoma d’Ewing, el mateix tipus de càncer de què va morir el seu fill.

Tal com va declarar a Europa Press, Obregón considerava Elena Huelva «meravellosa, una guerrera. Parlem cada dia, plorem juntes». A la publicació d’Instagram es pot veure una foto de les dues abraçades durant un esdeveniment que va fer Elle España, i en el missatge, Obregón s’ha mostrat totalment afectada per la mort de la ‘influencer’ i pel record de la mort del seu fill, Aless Lequio, als 27 anys.

«La meva princesa guerrera i lluitadora: poc puc dir quan les paraules desborden l’ànima. Haver-te conegut, estar al teu costat aquests mesos, buscar arreu del món i després esperar l’assaig que mai va arribar, veure com has lluitat amb la teva valentia i les teves ganes cada segon, ser una lliçó infinita de vida com ho va ser el meu fill i cada jove que lluita contra el puto càncer», escriu la presentadora a la seva publicació.

La també actriu ha assegurat identificar-se amb la mare de la jove i s’ha compromès a cuidar la seva família en absència de l’Elena:

«Conèixer l’àngel de la teva germana que no s’ha separat de tu, que hem parlat i plorat juntes, el seu amor immens cap a tu. Conèixer la teva mare... i veure’m reflectida cada segon en totes dues. Les teves ganes han guanyat... sempre... carinyo. Cuidaré la teva mare i la teva germana. Les acompanyaré en el dol, t’ho prometo. I des d’aquí com fa uns moments els envio tot el meu amor».

Ana Obregón li ha fet una altra promesa. La de seguir amb la fundació Aless Lequio per lluitar contra la síndrome que li va treure la vida: «Et prometo que continuaré amb la fundació del meu fill finançant investigacions contra el maleït sarcoma d’Ewing com et vaig dir un dia», afegeix Obregón. El sarcoma d’Ewing és un tipus de tumor molt estrany, que es produeix als ossos o el teixit tou que els envolta.

Finalment, ha acabat afegint com l’estima, i lamenta que cada vegada més persones pròximes hagin de patir la mort per aquesta terrible malaltia: «Sembla ser que al cel cada cop necessiten més herois i heroïnes. L’Aless et cuidarà segur. No us oblideu de mi. Us estimo moltíssim, més enllà de l’eternitat», acaba dient Obregón.