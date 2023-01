Que Kate Winslet és una actriu extraordinària és una cosa que, a hores d’ara, molt pocs poden negar. La britànica té un Oscar a Millor Actriu pel seu paper a la pel·lícula del 2009 El lector, a més de molts altres Globus d’Or i BAFTA, per posar-ne només alguns exemples. Però Winslet, a més, és una reconeguda activista dels drets de les dones i ha estat exemple en multitud d’ocasions per lluitar contra els abusos dels estereotips de bellesa, com l’ús del Photoshop per retocar les fotos.

Ara, l'actriu s'ha viralitzat per donar una gran lliçó d’humanitat i tendresa després d'ajudar una jove a fer-li la seva primera entrevista. «Saps què? Quan fem aquesta entrevista, ens sortirà la millor entrevista de la història. I saps per què? Perquè ho hem decidit així», li diu suaument Winslet a la jove quan ella, amb veu tremolosa, confessa que és la primera vegada que entrevista algú. «Tu i jo hem decidit que serà una entrevista fantàstica», segueix Winslet mirant-la als ulls. «Em preguntaràs tot el que vulguis, no t’espantaràs i serà genial». «Tu pots, som-hi!», l’anima. Me muero de amor con este vídeo que se ha hecho viral de la actriz Kate Winslet ayudando a una chica que está haciendo su primera entrevista. ❤️❤️ pic.twitter.com/lxJK7Odbsu — #PorQuéTT (@xqTTs) 10 de enero de 2023