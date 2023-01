El 2023 no ha fet res més que començar i Shakira ja ha revolucionat les hormones dels seus seguidors a l’anunciar el nou tema musical cocreat amb el ‘dj’ argentí Bizarrap. Els artistes van anuciar a les xarxes socials que el tema conjunt es llançarà a Espanya aquest dijous 12 de gener a la una de la matinada.

Per treure a la llum la col·laboració, Bizarrap ha publicat en el seu perfil d’Instagram una fotografia junt amb l’artista colombiana en què deixa clar que aquest 11 de gener es podrà disfrutar de la ‘BZRP Music Session #53’.

Shakira, a més de compartir la publicació del seu company en el seu perfil d’Instagram i Twitter, també ha pujat una fotografia amb el següent missatge: «‘The She Wolf is back on January 11th’» («La lloba torna aquest 11 de gener»). D’altra banda, per deixar clar que són els reis del màrqueting, els artistes han ordenat que un avió voli pel cel de Miami i Mar del Plata amb un cartell que ha cridat als quatre vents «‘Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú. 11/1/2023’».

Lo que viene lo que viene de @shakira

Ésta mañana en Playa Grande, Mar del Plata… pic.twitter.com/EyaV66JSWb — Gustavo Medina (@GusMedina9) 9 de enero de 2023

El que ha impactat i no deixa indiferent ningú és el tros de la lletra que s’ha filtrat de la nova cançó, en què fa una indubtable referència a la seva exparella Gerard Piqué i la seva nova nòvia, Clara Chía. Segons el compte @sippinmycorona, un paràgraf diria el següent: «‘A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú; esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique; yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me suplique; entendí que no es culpa mía que te critiquen; yo solo hago música, perdón que te salpique’».

L’esperadíssima composició musical es coneixerà avui a les 21.00 hores de l’Argentina, les 18.00 h de Mèxic, les 19.00 h de Colòmbia i el Perú. A Espanya, però, el nou tema no veurà la llum fins la una de la matinada.