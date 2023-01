Aquest 11 de gener passat es van celebrar els 25 de la mort sobtada de José Ruta Sánchez, conegut a Manresa amb el nom del 'Legionario'. Tenia 58 anys i durant dècades va ser un dels personatges més populars de la ciutat: sorprenia sovint la resta de vianants i els conductors, pel seu cos corpulent, el seu vestuari i l’actitud amb què passejava per la capital del Bages. Tenia problemes mentals des de feia molts anys i amb el temps es va convertir en una figura entranyable.

Tal com va recollir Regió7 en la crònica de l'any 1998, la mort de José Ruta Sánchez va ser deguda a causes naturals, segons l’informe forense, mentre descansa va a casa seva. Vivia sol en un pis del número 4 del carrer Puigterrà de Dalt de Manresa, tot i que havia estat casat i tenia una filla. Es mantenia amb els ingressos d’una pensió.

Una veïna del finat va relatar que, al mati, el manresà s'havia vestit amb roba esportiva i havia sortit a fer un tomb per la ciutat, com feia pràcticament cada dia. Al migdia va tornar a casa seva i va decidir estirar-se al llit una estona. Al cap d’unes hores, una coneguda que es va estranyar de no haver-lo tornat a veure va trucar a casa seva i, en veure que no responia, va decidir avisar la Policia Nacional. Quan els agents van arribar al domicili del difunt i un cop van haver aconseguit entrar-hi, el van trobar al llit ja mort.