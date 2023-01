Per a qui no hagi sentit a parlar de Nostradamus, és un metge i farmacèutic francès nascut l'any 1503 que estava també interessat en les arts endevinatòries; si va ser tan bon metge i apotecari com a endeví, devia ser molt bo en la seva professió, ja que algunes de les seves profecies com l'assassinat de John F. Kennedy, la destrucció de les Torres Bessones de Nova York, les guerres mundials, o les guerres napoleòniques s'han complert.

Recentment s'ha descobert també que va ser capaç de predir la mort recent de la Reina Isabel II d'Anglaterra i que el seu fill pujaria al poder ràpidament.

No tot el que Nostradamus va escriure al seu llibre de profecies anomenat “Centúries astrològiques” es compleix, i a més és difícil de vegades entendre o interpretar el que se'n desprèn, ja que utilitza un llenguatge críptic que en temps actuals no s'utilitza.

Però hi ha dues profecies per al 2023 que sí que s'entenen i que es podrien materialitzar d'una manera força possible. La primera parla de “Set mesos de la gran guerra, gent mort per maldat”, i que podria ser que a causa del conflicte Rússia-Ucraïna es deslligui la Tercera Guerra Mundial amb una durada de set mesos a causa del tipus d'armes de gran potència de què disposen les nacions més potents avui dia. Afegeix que “Ruan, Evreux, no cauran davant el Rei”, de manera que aquestes dues ciutats es podrien salvar de la destrucció, però París no correria la mateixa sort.

La segona profecia de Nostradamus per al 2023 té a veure amb Mart, el conegut planeta vermell pel qual les estacions espacials com la NASA han demostrat tenir gran interès i on l'ESA (European Spacial Agency per les sigles en anglès) té previst fer-ne una nau amb un róver per explorar el planeta. Aquesta profecia diu que hi haurà una "falla de llum a Mart", i encara que es podria tractar de qualsevol cosa, podem considerar la possibilitat que vegem un moviment estrany d'aquest planeta, o bé que la nau de l'ESA exploti quan arribi al Planeta Roig.

Què us semblen les dues profecies més importants de Nostradamus per al 2023? Creieu que alguna es pot complir, o sou escèptics amb aquest tema?