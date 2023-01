El nou tema de Shakira es va compondre a tres mans entre Bizarrap, ella mateixa i un tal Keityn. Keityn és un compositor llatí que aquests dies ha donat alguns detalls de com es va gestar el tema que va superar els 100 milions de visites a YouTube els tres primers dies.

SHAKIRA. Ella volia més substància. La cantant volia més al·lusions a Piqué en el seu nou tema i ser una mica més contundent. Sembla impossible, vist el resultat final.

KEITYN, un dels compositors de la Bzrp Music Sessions, Vol. 53, ha explicat que la colombiana tenia apuntat en una llista tot el que volia dir. Ara entenem per què a la cançó rep fins a l’apuntador. No es va deixar detall. El tema el va crear a l’agost, el mes en què Gerard Piqué i Clara Chía es va deixar veure per primera vegada. Va ser al concert de Dani Martín a la Cerdanya i no només els vam veure junts, sinó que tot eren petons, abraçades i amor. D’allà la ràbia de Shakira, és clar. El pròxim tema de la colombiana serà una col·laboració amb Karol G. Jo, si fos Piqué, estaria tremolant. O no, perquè el màrqueting que suposa tota aquesta polèmica per a la seva empresa és un regal que poc podia esperar.

CLARA CHÍA. No hem tornat a veure la nòvia de Gerard Piqué des que va sortir el nou tema de Shakira. El xoc inicial va ser evident. Ho va ser per a tothom, doncs imagineu per a una noia de 23 anys que això de la fama li ha vingut de cop i en forma de tsunami mundial. El seu entorn ens explica a les Mamarazzis que ella està bé, tranquil·la i intentant portar una vida el més normal possible. Va a treballar a Kosmos cada dia, va estar present en l’última jornada de la Kings League i segueix, com pot, amb la seva vida ja no tan normal. Al xat que comparteix amb la seva família ja estan tots avisats. Res de reenviar fotos. Res de reenviar àudios. Res d’anar-se’n de la llengua. Això és impossible i algú d’aquest xat ja ens ha explicat cosetes. Clara els ha presentat a Gerard Piqué, van dinar amb ell el 26 de desembre i va ser el futbolista qui va portar els canelons. Clara els envia fotos amb ell i comparteixen mems ‘random’ com en qualsevol altra família. Piqué no és gaire actiu. Prou disgust té ja amb uns àudios d’un familiar seu que ja s’han escoltat a totes les redaccions. Són uns àudios en què a la part superior diu «reenviat moltes vegades». Apostaríem que fins i tot els ha escoltat Shakira. No li quedaran bruixes per posar al balcó quan sàpiga tot el que pensen i diuen sobre ella.