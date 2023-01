El nou any li ha tornat la il·lusió a Tamara Falcó en el terreny sentimental, però no amb un nou amor com podria ser Hugo Arévalo, sinó amb el seu ex, Íñigo Onieva, amb qui va trencar el setembre del 2022 al cap de pocs dies de comprometre’s però amb qui ha anunciat finalment que es casarà el mes de juny vinent. Ha sigut la revista de capçalera de la marquesa, ‘¡Hola!’ la que confirma que el casament serà el 17 de juny al Palau del Rincón, propietat heretada per Tamara Falcó del seu pare, el ja difunt Carlos Falcó.

En l’entrevista, Falcó revela en exclusiva que Iñigo se li va tornar a declarar en un recent viatge al Pol Nord i a més li va regalar un nou anell de compromís. Després de dies i dies de rumors, la germana d’Enrique Iglesias i marquesa de Griñón ha confirmat per mitjà de la seva última entrevista el casament amb l’empresari, i també ha aclarit que la reconciliació va tenir lloc tot just començar aquest any 2023 i per reprendre la relació just on la van deixar. És a dir, per seguir endavant amb els seus plans de casament.