Després de la mort de Lisa Marie Presley, que va morir fa unes setmanes als 54 anys després de patir una aturada cardíaca, s’ha obert el testament en el qual la seva filla gran, Riley Keough, és l’única beneficiada, al costat de les seves germanes bessones Harper i Finley. Totes tres heretaran la famosa finca Graceland, propietat d’Elvis.

Però sembla que Riley sortirà majorment beneficiada per aquest testament, ja que la seva mare l’hauria deixat al càrrec de la gestió de totes les seves finances i propietats. Una cosa que no ha provat bé a Priscilla Presley, per la qual cosa ha decidit impugnar el testament.

Per a això, l’actriu, de 77 anys, ha presentat els documents judicials en el Tribunal Superior de Los Angeles, per impugnar les últimes voluntats de la seva filla, que aparentment van patir un canvi que ella desconeixia el 2016 i que l’excloïen com a gestora del seu patrimoni

Segons assenyala ‘Us News’, Priscilla i l’exgerent comercial de la difunta cantant, Barry Siegel, van ser inicialment nomenats cofideïcomissaris abans que una addició tardana va eliminar els seus noms a favor dels seus fills Riley Keough i Benjamin Keough (Lisa Marie era la mare de Riley, de 33 anys, i Benjamin, que va morir el 2020, amb el seu primer exmarit Danny Keough).

La vídua del rei del rock ha sol·licitat al jutge que determini la validesa de la modificació del testament, que nomena Benjamin i Riley Keough, filla gran de la difunta, com a cogestors del seu patrimoni. Benjamin va morir el 2020, per la qual cosa només quedaria Riley al capdavant. Un nomenament que desbancaria Priscilla i l’empresari Barry Siegel, antic cap de finances de Lisa Marie, fins ara responsables de la gestió d’aquests assumptes.

Tanmateix, Priscilla assegura que aquest document no és lícit respecte a l’«autenticitat i validesa» de la firma de Lisa Marie. La veterana actriu considera que la firma de Lisa Marie en l’esmena va ser falsificada i afirma que la cal·ligrafia no coincideix amb l’estil habitual de la cantant de ‘Storm & Grace’. L’esmena del 2016 suposadament no va ser presenciada ni notariada, i Priscilla sentencia que és una «modificació invàlida».

A més, d’acord amb la presentació judicial, segons els termes del fideïcomís en vida, Priscilla hauria d’haver sigut notificada que ja no era la fideïcomissària i afirma que mai se la va informar.