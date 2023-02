La casa del dissenyador francoespanyol Paco Rabanne a la Bretanya va ser objecte d'un robatori la matinada del passat diumenge, tan sols un dia després de la mort del modista al mateix habitatge situat a la costa. Segons publica aquest dimarts el diari local Le Télégramme, uns individus van entrar a robar a l'habitatge situat al poblat de Portsall, al municipi de Ploudalmézeau, al Finisterre francès, trencant una porta vitrificada, tot i que no es van endur gran cosa.

De moment, no s'ha aconseguit detenir als autors del robatori. Paco Rabanne, nascut a la localitat de Pasajes, al País Basc espanyol, fill d'un militar republicà i d'una modista que treballava per a Balenciaga, va viure gairebé tota la seva vida a França, la major part del temps a la Bretanya, on la família es va refugiar després de l'afusellament del patriarca.

El modista, conegut pels seus dissenys metàl·lics i per les seves excèntriques sortides de to, va morir divendres passat als 88 anys.