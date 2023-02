Les Mamarazzis d'El Periódico, Laura Fa i Lorena Vázquez, han repassat, com cada dimecres a les 14.30 en el seu pòdcast, les notícies més importants de les revistes del cor. En aquesta ocasió aturant-se en el gran culebró de la setmana, el de la guerra oberta que hi ha entre Isabel Preysler i Mario Vargas Llosa després de la seva separació. Una lluita d’entorns en què uns carreguen contra el bàndol oposat. Mentre el de l’escriptor assegura que a casa de l’exmodel hi ha objectes de valor per a Vargas Llosa, Preysler assegura que no té res i que tot és fals. Les Mamarazzis han comentat el paral·lelisme que hi ha en aquest cas amb la relació Piqué-Shakira, ja que l’exfutbolista tenia un Grammy de la colombiana a l’oficina de la seva empresa, Kosmos, que li havia de tornar.

Així, la mateixa exmodel ha volgut explicar-se i donar la cara a la revista ‘¡Hola!’. Preysler ha assegurat que per a ella Vargas Llosa va traspassar el límit quan es va burlar de la seva filla, Tamara Falcó, al famós conte Los vientos’ del premi Nobel de literatura (que es llegeix com la clau de la seva ruptura). A més, es queixa que el novel·lista va afegir dos paràgrafs al gener. Aquesta última afirmació de l’exmodel a ‘¡Hola!’ ha sigut desmentida a ‘Libertad digital’ per l’entorn de Vargas Llosa, que afirma que no es va afegir ni una coma al relat. Les Mamarazzis també han comentat el retrobament entre l’exdona de l’escriptor, Patricia Llosa, i ell premi Nobel a França, on demà se celebra la seva cerimònia d’ingrés a l’Acadèmia Francesa. Laura Fa i Lorena Vázquez han comentat també la informació d’‘¡Hola!’ que explica que Tamara Falcó i Íñigo Onieva han posposat el seu casament fins al 8 de juliol. Shakira i Piqué Les Mamarazzis han reiterat la seva informació que la nòvia de Piqué, Clara Chía, va ser atesa d’urgències en un centre hospitalari de Barcelona per un atac d’ansietat i que no va ser ingressada, com ja van explicar en el seu dia. A més, han revelat on es troba el famós Twingo amb què va arribar l’exfutbolista del Barça a la Kings League després de la cançó de Shakira i Bizarrap. Doncs bé, segons ha explicat Laura Fa, el cotxe va anar a recollir-lo un membre de l’equip de Piqué a un concessionari de Molins de Rei i va ser matriculat amb urgència. Després de la ‘performance’, el vehicle, que va ser deixat, va ser tornat al mateix establiment i es troba a la venda. Les Mamarazzis s’han fet ressò dels rumors que situen Shakira al Marroc, tot i que no han pogut contrastar-ho ja que el seu entorn ha tancat files. Sí que han explicat que, més enllà de la cançó amb Karol G, l’artista colombiana presentarà pròximament un tema amb Manuel Turizo. A més, Lorena Vázquez i Laura Fa han comentat que sembla que Leonardo DiCaprio pot tenir una nova nòvia... Una model israeliana de 19 anys anomenada Eden Polani. Ah! I les Mamarazzis han volgut deixar en el seu pòdcast un missatge final: «Atents a la columna de dissabte a EL PERIÓDICO». On veure’l i escoltar-lo El pòdcast ‘Mamarazzis’ s’emet cada dimecres en directe (14.30 hores) als comptes d’Instagram i Facebook d’aquest diari. A més de veure’l i escoltar-lo a Acast, també el trobaràs als agregadors principals: Ivoox, Spotify, Podimo, Amazon Podcasts i Apple Podcasts.