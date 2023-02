Que es preparin els fans de Shakira, que ve nou gran tema. Malgrat que es creia que la colombiana llançaria la seva nova cançó amb Karol G coincidint amb el seu aniversari i el de Gerard Piqué –el passat 2 de febrer– finalment aquesta col·laboració encara no ha vist la llum i de moment no hi ha confirmació oficial de quan podrem escoltar-la.

Però el que sí que s’ha filtrat és part del que serà el pròxim llançament de la cantant després de trencar tots els rècords amb ‘#Session 53’, un tema amb el també colombià Manuel Turizo, un dels nous reis de la batxata. Una autèntica i inesperada sorpresa de la qual no se’n sabia res fins ara. Filtraron un fragmento de una posible nueva canción de Shakira con Manuel Turizo. Dale play. pic.twitter.com/lr1pN9FFnI — ES24 (@Es24Espana) 8 de febrero de 2023 Tot i que només hem pogut escoltar uns segons de la cançó, ja hi ha qui assegura que podria tenir un bon nombre de dards dirigits a Piqué. Aquesta és la frase que s’ha filtrat per ara: «‘Hace rato tengo sed de ti. Yo no sé por qué quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía’». En les pròximes hores Es diu que aquest tema –el nom del qual podria ser ‘Tengo sed de tí’ podria veure la llum en les pròximes hores, tot i que Shakira no s’ha pronunciat a través de les xarxes socials per promocionar-lo, com sí que va fer, en canvi, amb ‘Monotonia’ i ‘Session 53’, escalfant motors compartint petites píndoles que van aconseguir que l’expectació fos màxima. Una nova cançó amb missatge que ha agafat completament desprevingut Gerard Piqué, incapaç de dissimular la seva sorpresa en sentir que la seva ex podria haver-li dedicat una nova cançó plena de dards. L’exfutbolista, sense Clara Chía, ha evitat pronunciar-se sobre la frase de «‘quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía’» –que podria ser una metàfora dels sentiments de Shakira després de la seva ruptura– tot i que la seva expressió amb els ulls com taronges mirant a la reportera fixament, i la seva ensopegada en sentir que el tema podria estar dedicat a ell deixen entreveure que l’ha impactat més del que li agradaria admetre.