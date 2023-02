La vida de Christina Applegate es va aturar per complet l’agost del 2021 quan, en ple rodatge de la tercera temporada de la sèrie ‘Dead to Me’, va començar a sentir dolors estranys. «No podia caminar. Pensava ‘si que estic cansada...’, però els símptomes van començar a arribar amb més força. Van haver d’utilitzar una cadira de rodes per poder portar-me al plató», explicava afectada al programa ‘The Kelly Clarkson Show’.

L’actriu de la mítica sèrie ‘Matrimoni amb fills’ va ser conscient de seguida que li passava alguna cosa i, després de sotmetre’s a una sèrie de proves mèdiques, va ser diagnosticada d’esclerosi múltiple. «És l’experiència més dura a què m’he hagut d’enfrontar. De sobte, vaig haver d’assimilar que viuria amb això per sempre, i llavors vaig començar a pensar en els últims quatre anys, en tots els petits indicadors que tenia i als quals no vaig donar cap importància», explicava la intèrpret.

Després de donar-se a conèixer la condició que patia, Netflix, productora de la sèrie en la qual Applegate treballava, va decidir paralitzar la gravació durant cinc mesos perquè ella pogués centrar-se a recuperar-se, i va fer modificacions en el guió eliminant les escenes en les quals havia de caminar. Fins i tot li van oferir l’opció de no continuar amb el rodatge, però l’actriu va voler fer un esforç per tirar el seu personatge endavant malgrat tot.

La seva última aparició

Amb tot, una vegada finalitzada aquesta tercera temporada, Christina assegura que, a causa d’un empitjorament en l’esclerosi múltiple, no es veu capacitada per continuar, i que la gala dels premis SAG (premi del Sindicat d’Actors), que tindrà lloc el pròxim 26 de febrer, serà la seva última aparició com a actriu abans de retirar-se oficialment. «Ara mateix, no puc imaginar-me despertant-me a les 5.00 h per estar entre 12 i 14 hores en un rodatge. Actualment, ja no tinc aquesta capacitat», declarava per al diari nord-americà ‘Los Angeles Times’.

El novembre de l’any passat, Applegate rebia la seva pròpia estrella al passeig de la fama de Hollywood. Aquella va ser la primera aparició pública en la qual se la va veure utilitzant un bastó i, tot i que va ser per a ella un dia molt sensible i emotiu, assegura que està preparada per mostrar la seva realitat sense filtres ni complexos. «Descalça. Per a algunes persones amb esclerosi múltiple les sabates poden fer mal o fer-te perdre l’equilibri. Avui m’ha tocat a mi. Descalça», escrivia a les xarxes socials en una foto dels seus peus sobre l’exclusiva rajola amb el seu nom.