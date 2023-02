Quinze dies després de l'agressió que va patir presumptament a Saragossa per part del productor Javier Pérez Santana, durant la festa posterior als Premis Feroz, Jedet ha reaparegut. I ho ha fet a la festa que la revista 'Yo Dona' ha celebrat per donar el tret de sortida a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

"Estic feliç de poder ser aquí. Ara estic millor. He estat una mica nerviosa i una mica aclaparada, però volia agrair-vos a tots el vostre suport. Us porto al cor" ha confessat, reconeixent que després de fer-se públic l'abús que va patir - cosa que ella no pretenia - va posar terra pel mig i va abandonar Madrid perquè "em sentia com culpable de reprendre la meva vida i la meva professió". No obstant això, després d'uns dies de desconnexió al sud del país, ha arribat a una conclusió que ha comunicat amb fermesa: "Vaig pensar 'jo no he fet res dolent' i tinc dret a continuar treballant i aquí estic".

Un desagradable succés del qual, reconeix, "no puc parlar perquè està en mans de la justícia, però gràcies a Déu hi ha testimonis i cal esperar que se celebri el judici i hi hagi una sentència. Tinc fe en la justícia, amb ganes que tot això passi".

"Estic orgullosa. No és la primera vegada que em passa una cosa així, però ara em vaig animar a denunciar. Cal animar-se a denunciar-ho, que la gent no tingui por perquè no és normal que tu tinguis què aguantar unes certes coses" ha afegit animant a tots aquells que han viscut un abús similar al seu no es quedin callats.

"És complicat, però gràcies a Déu tinc a una família meravellosa, el meu psicòleg, el meu equip i em cuiden molt. Ara només espero que tot se solucioni aviat i ja està" ha afegit, revelant que, encara que porta "set anys a teràpia", "ara, en concret, amb tota aquesta cosa, ho havia deixat una mica apartat" i està sent de gran ajuda per a superar el dures que estan sent aquestes setmanes.

A més, Jedet ha aprofitat per demanar "unió perquè per desgràcia això passa habitualment i no sols en el nostre món". "Hem d'unir-nos totes i no tenir por, no permetre unes certes coses que potser teníem normalitzades i que, per descomptat, no són normals. Espero que ningú més hagi de passar per això perquè no és just que surtis a divertir-te i acabis així" ha explicat, aclarint que l'organització dels Feroz i l'equip de seguretat on es va celebrar la festa la van protegir en tot moment: "Van ser molt ràpids i al final em van fer sentir molt més protegida i més tranquil·la".

I si els Feroz es van veure marcats per la seva agressió sexual, els Goya ho han estat pels atacs soferts per Berta Vázquez pel seu físic. Fet que a l'artista li sembla, confessa, "ridícul": "Que el 2023 encara es continuï donant tanta importància a l'aspecte de les dones i es critiqui. La Berta és meravellosa, una gran actriu i és divina. És el que vivim. Jo recordo, quan recentment em vaig operar el pit que vaig presentar el Festival de Màlaga i deien 'és un monstre, qui li ha operat? Està lletgíssima'. I en el meu cas m'han afectat algunes vegades les crítiques sobre el físic, però ja està bé, en general, de donar-nos tanta canya a les dones i haurien de deixar-nos una miqueta tranquil·les". "La gent és molt valenta darrere de les pantalles i es creuen amb el dret d'insultar, d'amenaçar fins i tot i fer mal. Tu reps aquest comentari i t'estan fent mal perquè ets una persona igual. Espero que tot això canviï".