Programa de las Mamarazzis d'El Periódico, Laura Fa i Lorena Vázquez, carregat d’informació exclusiva. Més enllà de repassar, com cada dimecres a les 14.30 en el seu pòdcast, les notícies més importants de les revistes del cor, han destapat diverses notícies, entre aquestes la d’una parella sorpresa: la del cantant de Badalona Alfred García amb l’actriu madrilenya María Hervás. A l’exconcursant d’‘Operación Triunfo’ (també ex d’Amaia), que fa poques setmanes va participar en el Benidorm Fest, i a la intèrpret que va debutar a la televisió amb ‘Los Serrano’ se’ls ha pogut veure junts, fent-se petons en públic, segons han explicat les Mamarazzis en el seu pòdcast, que s’emet els dimecres a l’Instagram del diari i que es pot recuperar a totes les plataformes.

Una altra de les exclusives de les Mamarazzis d’avui és sobre la model Joana Sanz. L’ex de Dani Alves viatja avui mateix de Barcelona a Madrid per participar en la Madrid Fashion Week, on desfilarà dissabte per a la firma Lola Casademunt. La model té proves de vestit aquest dijous i divendres. Les Mamarazzis també han comentat l’última hora sobre el cas Dani Alves, que revela que una càmera va captar l’exfutbolista del Barça ignorant la víctima mentre era consolada per la seva amiga i personal de la discoteca Sutton. A més, Lorena Vázquez i Laura Fa han explicat que Joana Sanz ja té advocat perquè porti el divorci de la model amb el jugador brasiler.

La tercera exclusiva del pòdcast és sobre el cas Mario Biondo, el càmera de Telecinco mort el 2013. La família del que va ser marit de la presentadora Raquel Sánchez-Silva i els seus advocats oferiran una roda de premsa –que molt probablement se celebrarà el pròxim 2 de març– en la qual explicaran la seva voluntat de reobrir el cas a Espanya. Volen que s’investigui perquè es demostri que Mario Biondo va ser assassinat i que no es va tractar d’un suïcidi, com va sentenciar la justícia italiana.

A més, les Mamarazzis han explicat que Gerard Piqué ‘va celebrar’ Sant Valentí menjant aquest 14 de febrer en un dels restaurant Crep Nova amb els seus fills, Milan i Sasha.

On veure’l i escoltar-lo

El pòdcast ‘Mamarazzis’ s’emet cada dimecres en directe (14.30 hores) als comptes d’Instagram i Facebook d’aquest diari. A més de veure’l i escoltar-lo a Acast, també el trobaràs als agregadors principals: Ivoox, Spotify, Podimo, Amazon Podcasts i Apple Podcasts.