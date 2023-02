Bill Gates ha estat un dels convidats d'honor del cuiner manresà i membre del jurat de Masterchef Jordi Cruz a l'ABaC. Tanmateix, la visita no va ser com el bagenc s'esperava. Ha estat el propi cuiner qui ha compartit aquesta divertida anècdota en el seu programa de Planeta Calleja, on va tenir l'oportunitat de xerrar amb Jesús Calleja sobre aquest i molts altres temes.

En una d'aquestes converses, Jordi Cruz va assegurar que Bill Gates va assistir al seu restaurant, el qual té en aquests moments 3 estrelles Michelin. No obstant això, no tot va sortir com hagués esperat: "li teníem preparat plants exquisits". No obstant això, el cofundador de Microsoft va arribar al local i va fer una cosa molt estranya que no va agradar al cuiner: "va demanar-se una Coca-Cola Light i va marxar sense menjar res".

El gest va fer enfadar el xef i els seus treballadors, sobretot perquè van decidir tancar el restaurant perquè Bill Gates se sentís en un entorn molt més còmode: "tu creus que has de tancar un lloc bonic per venir i prendre't un refresc de cola?". La seva reflexió és clara: "hi ha gent que té diners, que estan una mica farts de tot i no ho valoren".