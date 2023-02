El príncep Guillem d’Anglaterra podia haver passat el dia de sant Valentí amb la seva presumpta amant, Rose Hanbury, la marquesa de Cholmondeley, segons els principals diaris britànics: ‘Daily Mail’, ‘The Mirror’ i ‘The Sun’.

Aquests mitjans van assegurar ahir que el futur rei d’Anglaterra i fill de Diana de Gal·les no està passant pel seu millor moment amb la seva dona i mare dels seus tres fills, Kate Middleton. No obstant, sembla que això no és nou.

Sempre segons aquests diaris, que informen sense cap mena de dubte, Guillem podia haver passat el Dia dels Enamorats amb Rose Hanbury, que va ser la millor amiga de Middleton. Pel que sembla, van ser vistos sopant junts. La polèmica fa que molts mitjans vegin en aquest suposat triangle amorós una gran coincidència amb el que va passar fa dècades entre Diana de Gal·les, l’ara rei Carles III i Camil·la.

No obstant, no es tracta d’una informació nova, ja que el Regne Unit especula des de l’any 2019 sobre aquesta presumpta relació. Per tant, no deuen haver sorprès gaire les últimes informacions dels diaris. Fa tres anys van sortir a la llum unes imatges de Guillem d’Anglaterra en les quals se’l veia en un exclusiu club nocturn amb Hanbury. Tot i que les fotos no tenien gaire qualitat, s’hi podien entreveure els petons i carícies que tots dos es dedicaven i com el príncep l’agafava per la cintura. En aquell moment, Middleton estava embarassada del tercer fill de la parella, el príncep Louis, i els mitjans van qualificar directament Guillem com «infidel».

Trobades furtives

Arran d’aquell episodi i després que diferents mitjans confirmessin les trobades furtives entre el príncep i Hanbury, Middleton va tallar la seva amistat amb ella, malgrat que en realitat els veritables motius pels quals es va trencar mai han arribat a transcendir. Com va recollir fa quatre anys ‘Express.co.uk’ amb motiu del sopar de gala en honor al president Trump, «Kate va exigir parlar amb el principal assistent de la reina i va dir que volia estar segura que al menjador estaria asseguda al costat oposat del seient assignat a Rose. La reina Isabel II va aprovar la seva petició a l’últim moment, sabent que seria catastròfic que Kate es retirés del sopar inesperadament.»

Hanbury és la dona de David Rocksavage, marquès de Cholmondeley. Abans de la mort d’Isabel II, Guillem i Kate vivien a Anmer Hall, una casa regalada per la reina, mentre que els Hanbury vivien a menys de sis quilòmetres, al palau de Houghton Hall. A més, el príncep George, primogènit dels prínceps de Gal·les i segon en la línia de successió al tron britànic, va ser company de jocs dels fills bessons dels marquesos de Cholmondeley.